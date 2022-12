Waarom onverslaanbare MMA-kampioen Reinier de Ridder niet bekend is in eigen land

4-0 achter met nog een halfuur te spelen, maar Internos wint toch: 'De thuissup­por­ters werden gek'

Met nog een half uur op de klok met 4-0 achter staan en alsnog met de overwinning in de tas naar huis. Het gebeurde Internos afgelopen zaterdag op bezoek bij Groote Lindt in Zwijndrecht. Dirk van der Ham (22) was de grote man met in blessuretijd de assist op de 4-4 én het beslissende doelpunt: 4-5. ,,Het was bizar. Eigenlijk moet ik nu stoppen, op mijn hoogtepunt”

21 november