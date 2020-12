Waarom Herman Kruis bondscoach bleef in Wit-Rusland: 'Ik moet die meiden steunen'

bondscoach in belarusHerman Kruis (64) vond dit jaar als hockeybondscoach van Belarus niet alleen het coronavirus op zijn pad. Hij kreeg er ook te maken met een politieke crisis. Wat doe je dan? ,,Dat is een goede vraag."

Herman Kruis heeft zich bepaald niet hoeven te vervelen in het sportarme coronajaar. Want denk niet dat de bijna 65-jarige hockeygoeroe uit Bavel zich als bondscoach alleen maar bezig hoeft te houden met de nationale vrouwenselectie van Belarus (Wit-Rusland). ,,Welnee. Dat is meer een soort vrijwilligerswerk. Ik doe het voor een onkostenvergoeding van 100 euro voor iedere dag dat ik er in het land ben", zegt Kruis als hij in zijn directiekamer in het Roosendaalse Johan Cruyff College terugkijkt op een bewogen jaar. ,,Dit hier is een fulltime baan. Daarnaast ben ik bij Curio afdelingsmanager van Sport en Bewegen in Breda. We zijn ook bezig een dependance daarvan op te zetten in Roosendaal of Bergen op Zoom. Ik ben voorzitter van Deltatalent en van Sport Leerbedrijf Breda en ben commissaris bij Willem II."

Waar hij de tijd vandaan haalt om dit allemaal te combineren? ,,Een kwestie van goede mensen om je heen hebben", zegt de man die Den Bosch naar vele landstitels leidde en met Nederland wereldkampioen zaalhockey werd in 2007. ,,Als ik in Belarus ben, check ik na het ontbijt en na iedere training standaard mijn mail of WhatsApp en werk direct af wat er moet gebeuren."

Sinds 2015 is hij bondscoach in Belarus. 2020 begon met het winnen van de Europese indoortitel. ,,Duitsland geklopt in de halve finale. Nederland verslagen in de finale. ,,Dit is goed voor de hockeysport", reageerde de voorzitter van de Duitse hockeybond. President Loekasjenko stuurde een felicitatiebrief. ,,Hij had de finale gekeken. Net als anderhalf miljoen mensen in het land."

Nauw contact in coronatijd

Doorgaans trekt Kruis zo'n vijf keer per jaar voor een weekje of drie naar Belarus of een groot buitenlands toernooi. ,,Nu ben ik er alleen in augustus en oktober voor steeds tien dagen geweest." Van afstand hield hij wel nauw contact met 'de meiden' en zijn staf. Grootste zorg toen? ,,Dat de trainingsintensiteit bij hun clubs lager was dan het moest zijn."

Begin augustus leidde de uitslag van de presidentsverkiezing een volgende crisis en een periode van onrust in. ,,In overleg met ons ministerie van Buitenlandse Zaken heb ik me daar verre van gehouden. Wel was er even twijfel of ik het trainingskamp die maand door moest laten gaan."

,,Niet omdat de situatie onveilig voelde, maar omdat ik me afvroeg of de meiden toen niet liever thuis bij hun familie wilden zijn", legt Kruis uit. ,,Het team liet weten juist liever bij elkaar te komen in Minsk. Ze zagen het als een welkome afleiding. We hebben tien dagen volle bak getraind. Dat vonden ze heerlijk. Ze waren vrij om met mij te discussiëren over de situatie in het land, maar het onderwerp kwam zelden aan de orde. Ze waren o zo blij dat het even over wat anders ging."

Zijn grootste zorg toen? ,,De vraag waar het land naar toe gaat. Ik ken Belarus als een land waar ik me nooit onveilig heb gevoeld. Het is een land van lieve, vriendelijke, gastvrije, vredelievende mensen. Dat zie je zelfs tijdens de demonstraties. Je ziet niemand met stokken of zo lopen. Niemand is uit op rellen. Ze willen alleen hun mening verkondigen."

Die demonstraties op zondag waren op twee kilometer afstand van het hotel waar de selectie verbleef. Op advies van het Nederlandse consulaat is Kruis er geen kijkje gaan nemen. Net zoals de speelsters dat niet deden. ,,Je moet het niet opzoeken. Het was alleen een surrealistisch beeld toen we 's ochtends om tien uur trainden in het nabijgelegen Gorkypark en aan de ene kant militaire voertuigen en politie-eenheden voorbij reden en we aan de andere kant de vredelievende demonstraten zagen lopen. Dat vond ik zo'n tegenstrijdig en schokkend beeld."

Niet de makkelijke weg

Of hij heeft overwogen om zijn ontslag te nemen als bondscoach van Belarus? ,,Dat is een goede vraag. Erik Jan van Oosterhout van het Nederlandse consulaat in Minsk is een middag bij ons geweest op het trainingskamp. Hij zei: 'Ik zie nu hoe belangrijk het is dat jij hier bent. Houd je afzijdig van de politiek en steun vooral deze meiden.' Zo zie ik het nu ook. Opstappen of niet, het kan allebei tegen je gebruikt worden. De gemakkelijke weg is wegblijven en zeggen 'zoek het maar lekker uit'. Dat krijg ik niet over mijn hart naar die meiden toe. Ik ben iemand die mensen wil steunen en begeleiden in hun ontwikkeling. Hier op het Cruyff College en ook daar in Belarus."