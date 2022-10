Waarom een Pools wielertalent voor de juniorenploeg van JEGG – DJR Academy uit Oosterhout kiest

De juniorenploeg van JEGG-DJR Academy uit Oosterhout heef zich voor volgend seizoen versterkt met het Poolse wielertalent Patryk Goszczurny. Hij won dit jaar onder meer de tijdrit van het Europees Jeugd Olympisch Festival en werd bij dat evenement in de wegrit tweede. Maar hoe komt een Pools toptalent in het Brabantse Oosterhout terecht?

Met Hugo Brenders, getrouwd met een Poolse vrouw, heeft JEGG-DJR Academy een bestuurslid in de gelederen dat regelmatig in Polen verblijft. Zijn contacten in dat land kunnen van pas komen bij het aantrekken van interessante renners voor de ploeg. Dat blijkt maar weer met de komst van Patryk Goszczurny. En dat terwijl grote wielertalenten ruim de keuze hebben uit teams om zich verder bij te ontwikkelen, legt ploegleider Jan van Aert uit.

Quote Er wordt steeds vroeger gescout. Of dat goed is, is maar de vraag John van Aert, Ploegleider bij JEGG-DJR Academy

,,Deze jongen is zeker een aanwinst. We gaan er alles aan doen om hem te helpen zijn talent te laten ontwikkelen en hem koerstechnisch klaar te maken", legt Van Aert uit. Ook is er oog voor meer dan enkel ‘hard trappen’, zoals hij het zelf noemt. ‘Deze jongen komt in een goed team en is niet belangrijker dan de rest. We willen uit alle jongens het maximale halen en daarin investeren. Dat ze voor elkaar door het vuur gaan en elkaar iets gunnen is heel belangrijk. Elke koers maken we een gezamenlijk plan waar iedereen vol voor moet gaan. We besteden dan ook veel aandacht aan de teamspirit. Na de korte rustpauze die de jongens nu hebben gaan we naast trainen ook met het smeden van een hecht team aan de slag.’

Opvang

Behalve aandacht voor de talentontwikkeling, het leren koersen en functioneren in een team is er ook aandacht voor de persoonlijke kant van de zestienjarige Patryk. Hoe de begeleiding er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, maar van Aert vertelt dat de Academy zorgvuldig wil omgaan met jonge talenten. ,,Er wordt steeds vroeger gescout. Of dat goed is, is maar de vraag. We hebben een verantwoordelijkheid in de opvang van zo’n jongen. Hugo Brenders zal ervoor zorgen dat hij zich thuis voelt en goed begeleid wordt.”

Vooruit kijkend naar komend seizoen is Van Aert optimistisch, maar ook voorzichtig als het gaat over de kans op overwinningen. ,,We hebben veel eerstejaars junioren in onze ploeg. We rijden natuurlijk voor winst, maar komend jaar staat de ontwikkeling van de jongens centraal. We bouwen aan een sterk team dat het jaar daarna meer op resultaat kan rijden.’

Het lijkt erop dat Patryk Goszczurny heeft gekozen voor een wielerploeg en ploegleider met aandacht voor ‘hard trappen’, maar ook voor alles wat er verder nog bij komt kijken om een zestienjarig talent verder te brengen.