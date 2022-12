Waarom de Spadocross ‘de mooiste van West-Brabant is? ‘Hier kom ik graag voor naar Nederland’

Hardlopen door het bos? Parcoursen door de rauw natuur daar verdwijnen van de kalender omdat natuurorganisaties de kwetsbare natuur willen beschermen. In Bergen op Zoom kan en mag het nog wel. Het is niet zo gek dat de Spadocross daar dan ook unaniem 'de mooiste van West-Brabant’ genoemd wordt. Maar waarom kan het daar nog wel dan?

Het beschermen van kwetsbare natuur heeft al veel mooie crossen doen verdwijnen in de regio. Dit lot zal in 2024 ook de Bredase Mastboscross treffen. In januari 2023 mag er nog door het bos gelopen worden daar, maar nog slechts op de brede hardere paden.

Wat is dan het geheim van de Spadocross? Nick Moonen van de organiserende atletiekvereniging uit Bergen op Zoom windt er geen doekjes om. ,,Wij hebben het geluk dat dit bos eigendom is van de gemeente. Ieder jaar vragen we keurig op tijd vergunning voor ons evenement en ieder jaar wordt deze gewoon verlengd.”

Rekening houden met elkaar

Ook speaker Peter Winters is trots op deze wedstrijd. ,,Het is een prachtig speelbos waarin we mogen lopen. We houden goed rekening met medegebruikers, met name de mountainbikers. Ons rondje voert de deelnemers over een prachtige strook zand. Hier zitten ook de hoogteverschillen die het een echte cross maken.”

Quote Deze wedstrijd is zo mooi dat ik graag nog een extra lus wilde lopen Bart Spruijt

Vanzelfsprekend vinden organisatoren hun evenement het mooist. In Bergen op Zoom krijgen ze echter bijval van de huidige en vroegere deelnemers. Langs de lijn kijkt ook voormalig winnaar Wilbert Touw (Achilles) met kennersogen naar de zware omloop. ,,Het is hier altijd een mooi, maar ook heel zware wedstrijd geweest.” Dat is ook de mening van Peter Suijkerbuijk (Diomedon) voor de start. ,,Vroeger gingen we vanuit Steenbergen hier al naar toe om te trainen. Nu loop ik nog steeds graag dit rondje mee.”

De sterkste man zondagmiddag werd Bart Spruijt (37) uit Kalmthout. De Belg had onderweg nog wel goede concurrentie van Spadotopper Kidane Okbazgi. ,,Omdat ik master ben moest ik een rondje eerder finishen”, vertelde de atletiekmedewerker van de Gazet van Antwerpen.

Extra lus

Daar baalde hij om twee redenen best wel van, legde Spruijt uit ,,Ik had graag de volle afstand winnend afgesloten voor Okbazgi, ik voelde me sterk genoeg. Daarnaast is deze wedstrijd zo mooi dat ik graag nog een extra lus wilde lopen. Voor dit soort wedstrijden kom ik graag over de grens. Bij ons lopen we veelal over grasparcoursen en langs voetbalvelden, dit is vele malen mooier.”

Quote Je moet op de bospaden de benen ontspannen en dan daarna juist op techniek die zandheu­vels nemen John van der Wansem

Dat is ook de mening van twee loopsters die beiden in hun categorie goed van voren zaten. José van de Linden (Achilles) en Yvonne Boot (AVO’83) hadden genoten van deze zware loop. ,,We hebben in onze regio ook nog mooie wedstrijden in Pagnevaart en bij de Achillescross, maar dit is de beste van allemaal.”

Benen ontspannen

Niet iedereen was het hier mee eens. Niek den Ekster uit Terneuzen riep in de tweede ronde al dat hij gek werd van het zware zand. ,,Dan loopt hij niet goed”, reageerde John van der Wansem. De 72-jarige nestor in het veld wende zijn ervaring aan. ,,Je moet op de bospaden de benen ontspannen en dan daarna juist op techniek die zandheuvels nemen. Dat levert het beste resultaat op. Ik was in ieder geval blij na zeven jaar weer mee te kunnen strijden.”