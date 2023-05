Vuur in Oosterhoutse softbalster Emma de Brouwer laait weer op bij Roef!

Voor Bente Zwanenburg (16) draait haar hele leven om softbal. Ze zit bij Talent TeamNL en woont daarom op kamers in Amsterdam. ,,Roef! is heel goed in het oppikken van speelsters die daar trainen en dromen van college. Er zitten nu ook acht meiden in Amerika. Het idee is dat deze jongeren later in het Nederlands team komen en dan is dit de beste voorbereiding”, aldus de scholiere, die voor dit seizoen overkwam van Euro Stars.

Emma de Brouwer maakte de stap vanuit Twins. De 23-jarige Oosterhoutse was toe aan een nieuwe uitdaging en vond die bij Roef!, waar ze aan slag, op het derde honk en in het outfield van waarde is. ,,Ik ben iemand die veel van zichzelf verwacht. Dat hoop ik een beetje aan de zijlijn te kunnen parkeren omdat ik hier nog veel te leren heb”, zegt de hbo-studente communicatie.

Collegejaar in Kansas City

De Brouwer is een jaar in Kansas City geweest. Dat hadden er eigenlijk twee moeten zijn, maar door corona was het eerste schooljaar online vanuit huis. ,,Ik wist dat ik in Nederland nog verder wilde studeren, dus na wat rekenwerk heb ik besloten om te stoppen op mijn hoogtepunt. We hebben de regionals gewonnen en nationals gespeeld, een heel vette ervaring. Ik moest er wel in groeien. Voor je persoonlijke ontwikkeling, dus buiten softbal om, is het ook heel goed omdat je op jezelf bent aangewezen en echt je comfortzone uit moet. Het is iets dat ik zeker aanraad om te doen.”

Quote Als Bente Zwanenburg aan slag is of goede plays maakt, vind ik het heel mooi om het vuur bij haar te zien. Emma de Brouwer (23), softbalster Roef!

Zwanenburg luistert aandachtig. De Zwijndrechtse komt als catcher, derde honk- en slagvrouw niet over als de rookie van ‘de groenen.’ ,,Bente heeft een rustige persoonlijkheid. Maar als ze aan slag is of goede plays maakt, vind ik het heel mooi om het vuur bij haar te zien. Die uitstraling van ‘kom maar op’ is een heel goede eigenschap. Zeker omdat ze zo jong al zo goed is”, omschrijft De Brouwer haar jonge ploeggenote.

Zwanenburg herkent op haar beurt veel van zichzelf in De Brouwer. ,,Vooral het kritische, ik heb Emma nog nooit met voldoening ergens zien staan. Maar zelfs bij een gigantische uitdaging heb ik er bij haar vertrouwen in dat het wel lukt. Ze staat er en gaat er honderd procent voor”, zegt Zwanenburg.

Softbaltalent Bente Zwanenburg van Roef!

De eerste wedstrijd eindigde zaterdagmiddag in 6-3, met voor de thuisploeg runs van Nicky Uytendaal (2), Briana Marcelino, Zwanenburg, Isa Los en Jessica Goldyn. Die laatste ging na een verre klap in het achterveld zelfs helemaal rond.

Wedstrijd twee tegen Amsterdam Pirates leverde voor het team van coach Jeroen Swers wederom een zege op. Onaisha Franka, Goldyn, Uytendaal (homerun door bal over het hek), Marcelino en Los liepen de punten binnen: 5-0. ,,Ook al hebben we twee keer gewonnen, denk ik toch dat we er meer uit hadden kunnen halen als we niet een bepaalde energie misten”, aldus De Brouwer.

Quote Ik ben ervan overtuigd dat we aan het eind van het seizoen om de prijzen meedoen Bente Zwanenburg (16), softbalster Roef!

Met twee zeges erbij bezet Roef! na vier speeldagen de derde plaats in de hoofdklasse. Zwanenburg: ,,Als we onze wedstrijden tegen de ploegen aan de onderkant van de competitie blijven winnen, ben ik ervan overtuigd dat we aan het eind van het seizoen om de prijzen meedoen.”

Rugnummer 20

Na de wedstrijd ontving de gestopte Wies Ligtvoet een tegel voor haar jarenlange bijdrage. De selectie van Roef! is voornemens om als eerbetoon haar rugnummer 20 uit de roulatie te halen.

De Moergestelse club komt dit seizoen ook weer Europees in actie en wel op het eigen sportpark Stokeind. Het organiseert namelijk zelf van 21 tot en met 26 augustus de European Cup Winners Cup. En op 23 juni wordt er de oefeninterland Nederland-Taiwan gespeeld.

De speelsters van Roef! vormen een erehaag bij de thuisplaat voor Nicky Uytendaal, die een homerun sloeg.

