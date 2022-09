Vrouwenrugby wordt steeds populairder, maar de top is (te) smal: ‘We willen een sterkere competitie’

Op de Landelijke Opwarmdag Dames en het Girls Rugby Festival op de velden van de Bredase Rugby Club (BRC) konden vrouwen en meisjes zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Zelfs vanuit Groningen waren ze naar Brabant gekomen. Trainers van de Bredase clubs gaven de clinics en werden daarbij geholpen door speelsters, onder wie Jara Bunnik, van de vereniging die in het nationale (jeugd)team spelen.

Bunnik is aanvoerder bij de vrouwen van BRC. Het team komt dit seizoen uit in de ereklasse, het hoogste niveau in Nederland. ,,De wedstrijden waren een mooi moment om ons te meten met andere teams uit de ereklasse. Dat we van RUS wonnen is een mooie opsteker.”

In de laatste wedstrijd van het toernooi speelde BRC met een gelegenheidsformatie met speelsters van verschillende clubs. ,,Wegens kleine blessures en pijntjes konden we geen eigen team meer op de been brengen. Gelukkig zijn het geen grote blessures. Het is ook weer even wennen aan het contact.”

Problemen

Toch is het een probleem waar meer teams in het vrouwenrugby last van hebben. Er staat een goede basis, maar teams komen in de problemen bij blessuregevallen. Selecties bestaan wel uit meer dan vijftien speelsters, maar daar zitten ook mensen bij die amper trainen, recreant zijn en het leuk vinden om te trainen maar voor wie de wedstrijd eigenlijk niet hoeft. Ook krijgen jeugdspeelsters snel een kans.

Vorig jaar begon Bredase goed aan het seizoen, maar in de tweede seizoenshelft waren de prestaties minder vanwege blessures. Er werd soms zelfs in ondertal gespeeld. Toch lukte het op het nippertje nog om promotie af te dwingen.

Nu is de club op het hoogste niveau actief. ,,In de eerste fase willen wij bij de bovenste vijf eindigen, dan zijn we zeker veilig. Of dat realistisch is, vind ik lastig te zeggen. Dat hangt er ook van af hoe fit wij en de tegenstanders zijn.” Bredase mist in het begin nog internationals Anne Jongejan en Mariet Luijken wegens blessures, Solveij Schnater ligt er nog langere tijd uit.

Groeien naar 2000

De rugbybond erkent dat de top smal is, maar merkt dat het vrouwenrugby steeds populairder wordt. Zo’n 700 meisjes en 1000 vrouwen rugbyen, dat was vijf jaar geleden nog respectievelijk 400 en 650. ,,En bij de meisjes waren het eerst vooral meisjes uit de jongste categorie, de basisschool, nu is dat niet meer zo”, zegt Tijmen Vader, development manager. Al wil de bond meer, namelijk 2000 rugbyende vrouwen in 2024, maar er zijn nog stappen te maken.

Zo bestaat de ereklasse dit seizoen uit zeven in plaats van acht clubs. ,,We willen een sterkere competitie, maar dan moet eerst de basis breder worden. Daarom zijn we gestart met een 10-tegen-10 competitie.” Dit gebeurt bij toernooien en is op vriendschappelijke basis. Om ook de topspeelsters te blijven uitdagen worden districtteams samengesteld.

Aanwas

De Girls Rugby Festivals worden georganiseerd om de meisjes die al rugbyen bij de sport te houden. Daarnaast gaat de bond kijken hoe de aanwas verder kan worden vergroot. ,,Dat is de volgende stap. Nieuwe speelsters kennis laten maken met de sport.” Dat moet ervoor zorgen dat de top breder wordt.

De ereklasse bij de vrouwen begint op 25 september. Bredase RC speelt dan thuis tegen landskampioen Blue Waves.