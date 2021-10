Vrouwen Zwart-Wit en Warande in evenwicht, Pelikaan heeft eerste zege te pakken

hockeyLevendig was het duel meer dan voldoende, het resultaat was echter wel verrassend. De 1-1 in de derby tussen de vrouwen van Zwart-Wit en Warande zal door de thuisclub als een nederlaag worden ervaren, terwijl de jonge Oosterhoutse ploeg de puntendeling na afloop vierde als een overwinning.

Mannen

Overgangsklasse A

Zwart-Wit - Union 2-2 (1-1). Doelpunten Zwart-Wit: Anthony Boschman en Boyd van Poorten.

Zwart-Wit kwam tweemaal op voorsprong, maar verzuimde deze uit te bouwen. Met het gelijkspel blijft het in het linkerrijtje.

Overgangsklasse B

Breda - Reigers 2-1 (2-1). Doelpunten Breda: Flip Janus en Alexander van den Bosch.

De eerste winst was zeer welkom. Nu werd een voorsprong wel tot het einde vast gehouden, onder meer door een uitspeelcorner nu wel af te slaan.

Naarden - Push 0-2 (0-2). Doelpunten Push: Bart Mabelis en Thijmen Brörmann.

De winst in het Gooi had hoger mogen uitvallen, maar was wel dik verdiend. Medekoploper vooraf Leonidas speelde gelijk, dus Push staat nu twee punten los.

Eerste klasse D

Warande - Schiedam 0-2 (0-0).

Tegen de titelkandidaat liep het op zich goed, maar echte kansen waren schaars. Schiedam profiteerde pas laat, maar het won alsnog.

Pollux - Etten-Leur 3-0 (1-0).

Etten-Leur moest met name op het middenveld wederom met invallers spelen en dat kwam het eigen hockeyspel niet ten goede. Bij rust was er nog hoop, maar individuele fouten werden door de thuisclub afgestraft. Etten-Leur hoopt dat de ziekenboeg de komende weken weer wat leeg stroomt.

Tweede klasse B

Pelikaan - Groen-Geel 2-0 (2-0). Doelpuntenmakers Pelikaan: Bas Vissers en Joep Nijmeijer.

Ze hebben er vijf wedstrijden, en even zoveel nederlagen, op moeten wachten, maar de eerste drie punten zijn eindelijk binnen voor de hockeymannen van Pelikaan. Na een loodzwaar programma in de eerste weken, liep het spel vorige week tegen Shot al goed. Maar nog zonder resultaat.

Coach Tobias Vermeer, aan zijn eerste seizoen in Roosendaal bezig, had een tactische truc uitgehaald door de eigenlijk al gestopte Pim Faber en Bas Vissers terug in de ploeg te halen. Op de spelerslijst richting de bond stonden zij wel al vermeld en hoewel het conditioneel wellicht een gok was, pakte deze goed uit. Bas Vissers wist zelfs voor de pauze te scoren middels een velddoelpunt, waar voorheen zijn strafcorner juist door menig opponent werd gevreesd. Het was de 2-0, nadat eerder al Joep Nijmeijer de score namens Pelikaan had weten te openen.

Volledig scherm Pelikaan speelde tegen Groen Geel. In de chaos lukt het Joris de Waal niet door de verdediging van Groen Geel te scoren. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

De twee laatste kwarten stonden in het teken van doorbijten en niet de behaalde voorsprong weg te geven, iets wat voorheen in Roosendaal wel vaker gebeurde. Dit lukte en niet alleen met verdedigen, aanvallen van de gasten werden goed afgeslagen en Pelikaan was zelfs enkele malen dicht bij de derde, die het duel in het slot zou hebben gegooid. Gescoord werd er niet meer.

Derde klasse D

Voorne - Tempo 5-1 (2-0). Doelpunt Tempo: Thibaut Bruinen.

Wederom was Tempo onzorgvuldig met de vele mogelijkheden en de thuisclub bleek effectief. Tempo is nu net als de beide teams van Pelikaan een weekend vrij, de hogere klassen spelen zondag wel.

Vrouwen

Eerste klasse B

Westland - Etten-Leur 1-3 (0-2). Doelpunten Etten-Leur: Estée Alvares, Mirte Monden en Jet Flapper.

In een goede eerste helft werd de basis gelegd voor de vierde zege van het seizoen. Na rust werd het nog even spannend, maar de drie punten gingen verdiend mee naar huis.

Zwart-Wit - Warande 1-1 (1-0). 1-0 Denice Hermens, 1-1 Sam Hoorman.

Beide teams hadden belang bij winst, Warande zou met een zege in de eerste klasse B aansluiting naar boven kunnen krijgen en Zwart-Wit zou deze op zijn minst kunnen behouden. Dit zag er in het eerste kwart goed uit voor Zwart-Wit. De thuisclub startte fel en liet zien wie er qua hockey momenteel verder is. Na een afgeslagen strafcorner kreeg captain Denice Hermens de kans om nog eens uit te halen en al na enkele minuten stond het 1-0. Nog in het eerste kwart ging er nog een bal op de paal en een bal net over het doel van Warande. Een 3-0-tussenstand was in deze fase niet vreemd geweest.



Volledig scherm Aanvoerster Denice Hermens versnelt namens Zwart-Wit langs twee speelsters van Warande. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

In het tweede kwart bleef Zwart-Wit dominant, maar leek ook Warande wat uit de schulp te kruipen. Tot uitgespeelde Oosterhoutse kansen leidde dit allemaal niet, wel tot twee strafcorner kort na elkaar. Uit de tweede maakte Sam Hoorman zowaar de gelijkmaker en zette zo de de ruststand op het bord.

Ook in het vervolg was het beste van het spel voor Zwart-Wit, maar meer nog dan bij Warande ontbreekt het dit seizoen aan een echte veel scorende spits. Ballen gingen voorlangs en anders stond de ervaren keepster Maartje Enthoven (29) wel in de weg. Zij redde uiteindelijk het punt voor het verder zeer jonge Warande, dat dit na afloop uitzinnig vierde.

Tweede klasse B

Pelikaan - Pollux 0-1 (0-0).

Pelikaan blijft met de thuisnederlaag nog in het linkerrijtje, maar het had graag de aansluiting naar boven vast willen houden. Daar is nu wel een gaatje in de stand ontstaan. Pelikaan creëerde tegen de nummer twee te weinig. Een treffer aan de andere kant na de pauze bleek beslissend.