Vrouwen Push geven rentree op tweede niveau glans, mannen blijven met lege handen achter

Strijd om de beachvol­ley­bal­kroon bij King of the Court: ‘Ik verwacht veel spektakel’

Wie kronen zich dit weekend tot beachvolleybalkoning en -koningin op het Kasteelplein in Breda? Het Nederlands kampioenschap King of the Court strijkt dit weekend neer in Breda. Er is eveneens een plek op het Europees Kampioenschap te verdienen. ,,Iedere speler wil daar bij zijn.”

2 september