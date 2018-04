Vrouwen Kraftwell Symmachia kampioen, duel Zuvo gestaakt

MANNEN

TWEEDE DIVISIE D

Hovoc - Spie/De Burgst 3-1.

,,We moeten heel blij zijn met dit punt. Dit kan tegen Fusion (slotduel, red.) het verschil gaan maken in de strijd om directe handhaving", zei trainer-coach Ans de Graag.

Kraftwell Symmachia - VC Landgraaf 1-3.

Kraftwell Symmachia was geen schim van de ploeg die de afgelopen weken goed spel liet zien. "De eerste twee sets waren slecht. Iedereen liet het wel even lopen en geen moment zaten we goed in de wedstrijd",vertelde Symmachia-coach Bart van Driel.

DERDE DIVISIE A

Cegelec Zuvo - Voleco 2-0 afgelast.

,,De derde set was nagenoeg binnen (22-9, red.) tot we die gil hoorden", zei trainer-coach Huub van Caam over de ernstige knieblessure van de Voleco-middenaanvaller. Daarna werd diens vader onwel, maar hij krabbelde weer op. ,,Sommigen stonden met tranen in de ogen dus we besloten te staken."

VC Wik Groot-Ammers 2 - Jola Olympus 3-1.

,,Eigenlijk moesten we vier of vijf punten halen om zicht te houden op directe handhaving. Maar de zenuwen en een beter WIK gooiden roet in het eten", stelde trainer-coach Floran Zwegers.

DERDE DIVISIE B

TFC / Coppens Warenhuis - Atak'55 0-4.

,,Niet goed, wel degelijk", vond trainer-coach Jack Koppers. ,,De setstanden (23-25, 25-27, 23-25, 17-25, red.) gaven aan dat het spannend was, maar eigenlijk waren we geen moment in gevaar geweest."

VROUWEN

EERSTE DIVISIE A

IMS/Voltena - VC Wik Groot-Ammers 4-0.

,,Die twee sets tegen VoCASA (genoeg voor de titel, red.) moeten we met deze vorm kunnen halen", zei trainer-coach Jo Rullens, die de vierde set 'perfect' noemde (25-9).

DERDE DIVISIE A

Next Volley Dordrecht - Spie/De Burgst 3-1.

,,Handhaving is een mooi afscheidscadeau", zei trainer-coach Chris Konings, die afzwaait. Hij had geen wisselmogelijkheden en dat brak zijn ploeg op.