Vrouwen Dongen slagen niet in missie, Heerle-mannen verliezen na rust

De vrouwen van Dongen kregen handballes van VOC. United Breda wist in dezelfde tweede divisie te winnen van M.I.C. en staat nu op de vijfde plaats.

MANNEN

TWEEDE DIVISIE B:

Witte Ster'75 - Helmond 31-28.

De ploeg van Roy Meijs begon goed aan de wedstrijd sloeg snel een gat van vier punten. ,,In het begin van de tweede helft hadden we een sterke start en liepen we acht punten uit", aldus Meijs. Helmond kwam terug, maar

Heerle - Quintus 3 29-32.

Heerle bleef, zonder de geblesseerde Perry Broos, knap overeind, wat resulteerde in een gelijke stand van 11-11 bij rust. Tot tien minuten voor het einde was er nog hoop maar de ervaring besliste anders in het voordeel van Quintus.

HOOFDKLASSE B:

Achilles - Dongen 25-28.

,,We speelden in het begin gecontroleerd in de dekking en analyseerde de kwaliteiten van de tegenstander", aldus Rembrandt Lautrenslager van Dongen. Die kwaliteit bleek tegen te vallen, aangezien Achilles 25 keer scoorden. Lautenslager: ,,We hebben moeite om geconcentreerd te spelen."

West-Brabantse Combinatie - NOAV 22-22.

,,Met nog vijf minuten te gaan was het 22-20 maar dat was niet genoeg. We scoorden gewoon veel te weinig", aldus WBC-coach Helmut Silder.



VROUWEN

TWEEDE DIVISIE B:

VOC - Dongen 34-17.

De missie van Dongen was om de schade te beperken en met een goed gevoel het veld af te stappen. Dongen-coach Geert van Meersbergen: ,,Dat is ons allebei niet gelukt. VOC is een van de beste ploegen waar wij tegen hebben gespeeld.''

United Breda - M.I.C. 25-19.

Omdat M.I.C. opzij werd gezet, heeft United Breda nu vier van de zes wedstrijden in de tweede divisie gewonnen. Hierdoor staan ze op een vijfde plaats.

HOOFDKLASSE D:

Heerle - HMC 19-26.

HMC speelde een mindere tweede helft omdat het beduusd was van een blessure aan Raamsdonksveerse kant. ,,Uiteindelijk was het een terechte overwinning en namen we de punten mee naar huis", aldus trainer Henny van Bemmelen.

V.H.C. - RHV 30-23.

,,Het zat er dit weekend helaas niet in", aldus RHV-trainer Marco Dirkse. ,,We brachten vandaag collectief te weinig en dat leverde een teleurstellende wedstrijd op.''