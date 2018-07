Vos, Kuijstermans en Blaak naar wielerwedstrijd de Draai in Roosendaal

De bizarre maand van Jeffrey Herlings: 'In Lommel ben ik weer de oude'

16 juli Afgelopen vrijdag, 13 juli, was het precies een maand geleden dat Jeffrey Herlings zijn sleutelbeen brak. De crosser uit Oploo liet één GP schieten, maar was in Indonesië, waar twee wedstrijden achter elkaar werden verreden, direct weer succesvol. Vervolgens pakte hij gisteren tijdens de Zwarte Cross in Lichtenvoorde, zijn tweede Dutch Masters of Motocross-titel op rij in de hoofdklasse. De Brabander blikt uitgebreid terug op een bewogen maand.