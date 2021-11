Voor Ludo Kools is Veghel een opwarmertje voor Egypte: ‘Dat kunnen er maar weinig zeggen’

Zo op het eerste oog is het behoorlijk teleurstellend: de Nederlands kampioen driebanden die in de pre-kwalificatie van de World Cup in Veghel wordt uitgeschakeld. Maar voor Ludo Kools voelt het iets anders.

Natuurlijk is de bilarter uit Hoogerheide teleurgesteld als hij na twee nederlagen zijn biezen moet pakken in Veghel. Maar hij kan het ook snel relativeren. ,,Hey, een jaar geleden kende niemand mij nog. Toen werd ik opeens Nederlands kampioen, nu heb ik voor het eerst aan een World Cup meegedaan en over twee weken ga ik naar Egypte voor weer een World Cup en het WK. Dan mag ik toch eigenlijk niet klagen, hè?”

Toch doet hij het nog wél even, met name over zijn tweede partij in Veghel. Waarin hij een 14-0 voorsprong nam tegen de Koreaan Dong-Hoon Kim, maar uiteindelijk na 25 beurten toch met een 29-30 nederlaag moest afdruipen. ,,Hij komt door een paar mazzelballen weer in de wedstrijd. Een keer een gelukje is niet erg, maar als daar dan een paar keer een serie door gemaakt wordt... Dat is wel frustrerend als je dan zit toe te kijken.”

Ook in zijn eerste partij in deze poule van drie, tegen de Turk Berkay Karakurt, lagen er kansen. ,,Ik heb hier echt niet slecht staan spelen, alleen het resultaat valt tegen. Ik moet toegeven dat ik wel een beetje onder de indruk was van de hele entourage. Tribunes, veel publiek, de hele wereldtop die er rondloopt... Terwijl ik heel lang alleen in cafés heb gebiljart, hè.”

Ook de tafels in Veghel waren 'wennen’ voor Kools. ,,Heel anders dan anders. Maar dat hoort er bij. Dat is ook wel de charme van de sport. De wisselende omstandigheden. En mijn tegenstanders moeten daar net zo goed mee zien om te gaan. Net als met die tijdklok van 30 seconden. Dat is kort, hoor. Maar goed, dan moet ik dit maar zien als de warming-up voor Egypte. Daar ga ik lekker twee weken naartoe voor die twee toernooien. Zeker deelname aan het WK is heel bijzonder. Dat kunnen er maar weinig zeggen. Ja, ik ga ook proberen om er van te genieten. Al is dat niet altijd even gemakkelijk.”

Kay de Zwart wel door

Kay de Zwart uit Sprundel bereikte dinsdag wél de laatste kwalificatieronde. In een zinderende partij tegen de Turk Serdar Bas keek hij lang tegen een achterstand aan, nadat beide spelers al hadden gewonnen van de Turk Ahmed Alp. De Zwart zou aan een gelijkspel genoeg hebben tegen Bas (vanwege een beter moyenne), maar ging er in een bloedstollende eindfase zelfs nog met de winst vandoor: 30-29 in 25 beurten. ,,Nu ik zo dicht bij het hoofdtoernooi ben, wil ik het ook halen”, aldus De Zwart. Ik vind het wel prettig dat in de laatst voorronde om 40 caramboles wordt gespeeld in plaats van 30. Dan kun je je iets meer foutjes permitteren.”

