Voor elk wat wils in de Cross Duatlhon Etten-Leur: ‘Ik miste alleen het zwemmen een beetje’

Deze week in... 2007 Gerben de Knegt bleef na veldrit in Hoogerhei­de compleet onderkoeld achter: ‘Ik rilde 's avonds nog’

Dat het weer ook op de Brabantse Wal plots kan omslaan, ondervond Gerben de Knegt in de GP Adrie van der Poel in 2007 aan den lijve. Het was een bizarre ervaring, met een koude douche na.

21 januari