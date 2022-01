Voor deze West-Brabantse darters breekt een zeer belangrijke week aan: ‘Dit is het juiste moment’

Geloof in eigen kunnen, dat is volgens Jimmy van Schie (28) van immens belang om te kunnen presteren. ,,Ik weet dat als ik mijn beste spel speel, ik van iedereen kan winnen. Mentaal ben ik vele malen sterker geworden dan toen ik stopte met darten. Verder zit ik goed in mijn vel, heb ik niets aan mijn hoofd en dat is als darter ook ontzettend belangrijk. Ik wil de mensen om mij heen trots maken met het behalen van een tourkaart.”

Een tourkaart zou ook veel betekenen voor Damian Mol (23). Niet alleen omdat hij dan bij de grote jongens kan gaan gooien en kans maakt om professional te worden, maar zeer zeker ook om zijn vader trots te maken, die twee jaar geleden overleed. ,,Hij deed alles voor me en wilde graag dat ik mijn best deed om zo ver mogelijk te komen als ik dat wilde. Uiteindelijk wil ik ook op het WK staan, om hem apetrots te maken. Dat is voor mij een hele goede motivatie om er alles uit te halen.”

Beide darters hebben de afgelopen tijd een paar keer samen getraind. ,,Je moet toch wat in deze tijd waarin alle competities stil liggen”, zegt Mol, geboren en getogen in Sint Willebrord. Hij deed vorig jaar voor het eerst mee aan de Q School. Een editie waar hij vooral aan het werk heeft kunnen ruiken. Die ervaring neemt hij nu weer mee. ,,Ik heb daar niets laten zien wat ik daadwerkelijk in mijn mars heb. Dat hoop ik nu wél te laten zien.”

Hoog niveau in de jeugd

Voor de vijf jaar oudere Bredanaar Van Schie wordt het de eerste keer dat hij zich meldt bij de Q School. Lang gooide Van Schie zijn pijlen in de jeugd op hoog niveau. ,,Rond mijn zeventiende behoorde ik tot de beste zes Nederlandse darters van mijn leeftijd”, zegt hij. ,,Toen ik achttien werd en het stappen ontdekten, ging dat meer en meer ten koste van het darten. Ik dacht er toen nog niet aan dat darten ook echt mijn beroep zou kunnen worden, nu is dat besef er wel en ik wil vol voor die kans gaan.”

Volledig scherm Darter Jimmy van Schie. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Kans aangrijpen

Sinds de coronatijd pakte Van Schie de dartpijlen weer op en een half jaar geleden werd het allemaal weer wat serieuzer. ,,Mijn vriendin steunt me geweldig. Ze vroeg me wat ik echt graag wilde doen en mijn antwoord was simpel: darten. Toen heb ik het weer écht opgepakt. Uiteindelijk heb ik me aangesloten bij Masterdarts, het management van Frank van Creij. Hij heeft me geholpen en samen hebben we besloten om richting de Q School te gaan en de kans aan te grijpen om professioneel te gaan gooien.”

Quote Iedereen heeft daar mee te maken, dus dat kan geen excuus zijn Damian Mol

Het ontbreekt echter wel aan wedstrijdritme voor Van Schie. Zijn trainingsmaat Mol heeft het afgelopen jaar nog wel regelmatig op niveau kunnen gooien bij de PDC Development Tour en de Challenge Tour. ,,Dat is ook best redelijk gegaan, maar je zit als darter alsnog niet in je ritme van wat je normaal doet”, zegt Mol. ,,Daar moeten we mee omgaan, maar daar heeft iedereen mee te maken, dus dat kan geen excuus zijn.”

Volledig scherm Darter Damian Mol. © Pix4Profs/Peter Braakmann