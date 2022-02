Voor deze Brabander werd wintersport met zijn ouders het begin van een olympische droom: ‘Het valt allemaal op z’n plek’

Deze piepjonge Brabander werkt in Amerika hard aan zijn honkbal­droom: ‘Het is zwaar, maar ook goed voor me’

Raff Diters (15) verhuisde in 2021 naar Texas, om zijn droom waar te maken. De Ossenaar is begonnen aan een reis waar het einddoel wat hem betreft al lang en breed vaststaat: de Amerikaanse Major League Baseball (MLB). En daar heeft de jongeling alles voor over. ,,Met kerst ben ik 's nachts opgestaan om te sporten.”

21 januari