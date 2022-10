Voltena begint eredivisieseizoen met overwinning: ‘We willen een stabiele eredivisieclub worden’

De volleybalsters van Voltena zullen zaterdagavond snel een foto gemaakt hebben van Teletekst. De nummer laatst van vorig jaar mocht zich namelijk voor even koploper noemen van de, met wat vertraging gestarte, eredivisie. In Werkendam werd met 3-1 gewonnen van ARBO Rotterdam/FAST.

Door het WK volleybal in eigen land werd de start van de eredivisie met drie weken uitgesteld. Afgelopen zaterdag mocht Voltena het spits afbijten. Dat deed het in een versierde sporthal De Crosser. Jeugdteams hadden de zaal aangekleed. De boodschap was duidelijk: ‘Citroen, citroen, citroen, dames 1 wordt kampioen!’ Aan vertrouwen geen gebrek, ondanks dat Voltena vorig seizoen nog onderaan eindigde in het allereerste seizoen van de club in de eredivisie.

Quote We hebben wat meer tijd gekregen om te trainen en het spel te finetunen, want er kunnen altijd dingen beter Johan van Vliet, Trainer Voltena

Ook de speelsters konden niet wachten om aan het seizoen te beginnen, volgens trainer Johan van Vliet. ,,We wilden zo graag weer wat gaan doen na het uitstellen van de competitie. Dit hadden we echt nodig. Aan de andere kant hebben we natuurlijk wat meer tijd gekregen om te trainen en het spel te finetunen, want er kunnen altijd dingen beter. Als trainer heb je dan altijd te weinig tijd, maar nu kregen we er nog drie weken bij om te trainen en oefenwedstrijden te spelen. Nu kregen we misschien wel iets te veel tijd dus we wilden heel graag dat het gewoon ging beginnen.”

De sporthal stroomde vol met publiek, het volume van de muziek ging nog een tandje hoger, op de tribune werd fanatiek op de trommel geslagen en de 'starting six’ van Voltena werd onder luid gejuich aangekondigd. Het tweede eredivisieseizoen in Werkendam kon nu eindelijk beginnen.

Stroef

De thuisploeg had het daarin meteen lastig in de eerste set. Het team van Van Vliet kwam op achterstand en herstelde daar niet meer van in de eerste set. ,,Het begon wat stroef en dat had denk ik een beetje met de spanning te maken. Dat is niet zo gek met onze jonge ploeg, want het is toch wel een hele ambiance bij zo'n wedstrijd. We speelden iets te voorzichtig, maar dat ging er vanzelf ook weer uit in de loop van de wedstrijd.”

Voltena kwam na de 0-1-achterstand in geen enkele set meer in de problemen. Het werd een overtuigende 3-1-zege onder het toeziend oog van een bijzonder groepje supporters. Het was namelijk opa- en omadag bij de club. Niet alleen van de speelsters, maar van alle leden waren opa's en oma's uitgenodigd om samen naar de wedstrijd te komen kijken. Ze werden met taart ontvangen en kregen een eigen plek op de tribune. Zij zagen hoe de thuisploeg iedere set beter ging spelen en na afloop mocht feesten op het veld.

Voor even koploper

Het was namelijk niet alleen de overwinning die gevierd mocht worden. De ploeg die vorig jaar nog onderaan eindigde, mag zichzelf nu even de koploper van de eredivisie noemen. Dat zorgde voor veel blije gezichten bij het team van Van Vliet. ,,Vorig jaar waren we de promovendus en was alles nieuw. Nu willen we een stabiele eredivisieclub worden en daarna misschien zelfs nog naar boven kijken. Dan is dit natuurlijk al een heel mooi begin.”

Na het duel bleven de speelster nog even achter om de vrijwilligers te helpen om alles weer op te ruimen. ,,Er komt veel bij kijken als eredivisieclub en wij zijn best een kleine vereniging", vertelt de trainer. ,,Door het met z’n allen te doen krijgen we dit voor elkaar.”

