Volleybalsters Symmachia: ,,Die titel hebben wij echt verdiend”

En zo promoveer je dan terwijl je gewoon aan het werk bent. Of noodgedwongen thuis zit. Het overkwam de dames 1 van de Roosendaalse volleybalclub De Moriaan Symmachia. Routinier Esther Verbraak (27) was op haar werk bij de afdeling Publiekszaken op het stadskantoor in Breda toen het nieuws tot haar kwam. ,,Via onze groepsapp. Ja, dat voelde heel raar. Heel dubbel. Eigenlijk was iedereen bij de club wel heel opgelucht en blij, maar het is natuurlijk heel anders dan zo’n promotie of kampioenschap halen terwijl je een wedstrijd speelt. Dat overkwam ons twee jaar geleden en dat is echt veel mooier. Onvergelijkbaar.”