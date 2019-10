Vliegende start hockeyers Etten-Leur blijkt geen garantie voor winst, Breda geeft zege weg in slotfase

hockeyDe mannen van hockeyclub Etten-Leur hebben hun duel in de eerste klasse B tegen Roomburg met 2-2 gelijk gespeeld. Uiteindelijk kon de ploeg daarmee tevreden zijn, in de slotfase had er gewonnen kunnen worden, maar ook aan de andere kant waren er kansen. Wel verzuimt Etten-Leur de koppositie terug te pakken, die het een week eerder op doelsaldo kwijtgeraakt was. De drie punten gingen in de Overgangsklasse nipt aan de hockeymannen van Breda voorbij toen Hilversum in de laatste minuten de 3-3 maakte.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Phoenix - Zwart-Wit 3-2 (0-2).

In Zeist zetten voor de pauze Martijn van de Laar en Milan van Baal hun team op een 0-2 voorsprong. In het derde kwart gooide echter Phoenix binnen zes minuten tijd het duel helemaal op zijn kop.

OVERGANGSKLASSE B

Naarden - Push 2-3 (0-2).

In Naarden speelde Push zeker niet groots, maar via doelpunten van Thijmen Bantje (2) en Joost Vinju waren de Bredanaars wel effectief.

Breda - Hilversum 3-3 (3-1).

Hoofdcoach Laurens Groeneveld blikte terug. “We startten goed: we speelden een bevlogen eerste helft. Net voor rust valt dan de 3-1, dat was misschien het kantelpunt van de wedstrijd. De 3-2 viel en toen werden wij zenuwachtig. Dan maakten zij in de laatste minuten nog de 3-3. Dat was gewoon zonde.”



Ivo Everts is niet van de bal te krijgen tegen Hilversum.

EERSTE KLASSE B

Warande - Pollux (1-0).

Met de eerste punten van het seizoen is Warande nog altijd laatste, maar is er wel weer aansluiting. Siep Stienen tekende voor rust voor de enige treffer, na afloop was de ontlading groot.

Etten-Leur - Roomburg 2-2 (2-2).

Na zeven minuten was het Etten-Leur dat voor de eerste strafcorner van de wedstrijd mocht aanleggen. Deze was meteen raak door Yannick Smits. Kort hierop werd aan de andere kant vergeefs een corner geclaimd door Roomburg. In de counter die hier meteen uit ontstond, maakte Jules Vugts er 2-0 van. Een vliegende start dus wat de score betrof. De gasten waren niet uit het veld geslagen en maakten nog in het eerste kwart uit een strafcorner de 2-1 via Seb Gardeniers. Na een korte onderbreking stond het vroeg in het tweede kwart ook alweer 2-2. Een vrije slag was snel genomen en de vrijstaande Pepijn Mattie kon scoren.



In het vervolg golfde het spel over en weer. Beide teams konden nog enkele malen aanleggen voor corners en er waren ook kansen, maar gescoord werd er niet meer. Het was bovendien richting het einde mede aan keeper Ruben van Rossum te danken, dat Etten-Leur niet op een achterstand kwam.

TWEEDE KLASSE B

Shot - Pelikaan 0-0.

DERDE KLASSE B

Tempo - Voorne 3-5 (0-2).

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Beuningen - Push 1-4 (0-2).

Push domineerde in Gelderland vanaf het begin. Maartje Pierik, Freeke van Dongen, Sophie van Nieuwamerongen en Puk Holleman zorgden voor de vierde zege op rij.

Breda - Fletiomare 3-0 (0-0).

Breda speelde degelijk en won verdiend. Amber de Visser (2) en Leonoor van Dijk waren trefzeker, Breda staat gedeeld tweede.

EERSTE KLASSE B

Warande - Alphen 3-0 (0-0).

Warande speelde goed tegen de degradant uit de overgangsklasse. Sara Grosfeld (2) en Isa de Groot scoorden na rust en met de winst zijn de Oosterhoutse vrouwen alleen koploper.

Warande gaat solo aan kop in de eerste klasse.

IJsseloever - Zwart-Wit 0-1 (0-0).

Een degelijk Zwart-Wit wist voor het eerst dit seizoen te winnen, na rust maakte Marre van Poppel de enige treffer.

Etten-Leur - Rijswijk 0-4 (0-2).

De thuisclub wist het goede optreden van een week eerder bij Zwart-Wit geen goed gevolg te geven.