VIOS wint topper, DSO nog altijd puntloos

Ook in het duel tegen Erasmus hield DSO geen punten over. In de derde klasse wonnen de Scheldevogels ruim van Blauw Wit.

TWEEDE KLASSE H

Erasmus - DSO 23-18(10-11).

DSO blijft puntloos onderaan na een nederlaag tegen de voorlaatste. ,,De eerste helft was goed, maar na de rust zijn zij scherper en schieten ze de ene na de andere bal erin", blikte DSO-coach Mandy Wigant terug.

TWEEDE KLASSE I

Juliana - Nexus 16-14 (8-7).

,,We hebben laten zien dat we beter zijn maar hadden dit nog iets meer in de score uit moeten drukken", vertelde Juliana-coach Arthur Snijder na afloop.

DERDE KLASSE K

Scheldevogels - Blauw Wit 21-9 (8-6).

In de eerste helft kon Blauw Wit, Scheldevogels bijbenen maar na de rust was het gedaan.

VIOS - TOGO 14-10 (10-4).

VIOS won de topper van TOGO. ,,We speelden een hele goede eerste helft. Met een goed gevoel gingen we de rust in, maar het was nog niet helemaal beslist", vertelde aanvoerder Jesse Moerland. ,,In de twee helft hebben we het gat weten te behouden."