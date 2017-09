VIOS troeft Scheldevogels af, offday Juliana

TWEEDE KLASSE H

DSO - GKV 7-18 (2-8)

Coach Mandy Wigant was niet te spreken over het spel van haar team. "Vorige week kwamen we nog tot 24 gescoorde punten en vanmiddag kwamen we niet verder dan zeven. Dit was niet goed genoeg voor de tweede klasse. Dit is gewoon balen."

TWEEDE KLASSE I

ALO - Juliana 22-14 (13-5)

"We werden vrij snel al onder druk gezet. Uiteindelijk hadden we als team een totale offday", concludeerde coach Arthur Snijder van Juliana.

DERDE KLASSE K

Scheldevogels - VIOS 10-17 (6-10)

VIOS was goed aan het treffen met Scheldevogels begonnen en al snel was er een gaatje in de score geslagen. Nadat aanvoerder Jelle Moerland met een blessure was uitgevallen kon Scheldevogels tot op drie punten terugkomen. VIOS pakte het daarna weer op en dankzij een sterke teamprestatie werd er met 10-17 gewonnen. Coach Nico van Krunkelsven van Scheldevogels was teleurgesteld in het fluiten van de scheidsrechter. "Onder deze omstandigheden tegen deze fysieke tegenstander en onder deze leiding konden wij nooit winnen."

DERDE KLASSE L

Springfield - Ready'60 11-21

"We hebben tegen een beter Ready'60 verdiend verloren", sprak aanvoerster Karliijn de Rijck .