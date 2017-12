VIOS en Springfield winnen eenvoudig, Juliana overklast door Albatros

Juliana is de nieuwe hekkensluiter in de Eerste Klasse E na een forse nederlaag tegen Albatros. Springfield is nog altijd koploper in de Vierde Klasse H.

EERSTE KLASSE E

Albatros - Juliana 26-14 (14-8).

Juliana werd van het eerste tot het laatste fluitsignaal overklast. ,,We begonnen te slap aan de wedstrijd", vertelde Juliana-coach Arthur Snijder, "Vervolgens willen we overcompenseren maar daardoor maken we te vaak de verkeerde keuze."

DERDE KLASSE K

KVK - Scheldevogels 20-17 (12-5).

Scheldevogels maakte geen aanspraak op de overwinning. ,,Er was te weinig scorend vermogen", vertelde Nico van Krunkelsven na afloop.

DSO - Stormvogels 16-16 (9-10).

De eerste helft was gelijkopgaand, DSO kwam goed voor de dag. ,,De tweede helft scoren we niet makkelijk genoeg en staan we steeds één of twee punten achter. Ik ben ontzettend trots dat deze ploeg blijft vechten tot de laatste seconde", vertelde DSO-coach Mandy Wigant.

Zaamslag - VIOS 9-15 (6-8).

VIOS had geen kind aan Zaamslag. ,,Het was niet onze beste wedstrijd, maar dat was ook niet nodig", vertelde Jesse Moerland. ,,We kunnen met een goed gevoel richting de derby", keek Moerland vooruit naar de wedstrijd tegen DSO.

DERDE KLASSE L

Keep Fit '70 - PSV 12-15 (7-7).

Het eerste bedrijf speelde Keep Fit naar behoren. Verdedigend stond het goed en Fabian Heemskerk stopte de gevaarlijkste man bij PSV prima af. ,,Het gaat lang gelijk op maar zij weten bij 12-10 een gaatje te slaan. Wanneer wij dat doen winnen we deze pot", baalde Keep Fit-coach Marco Zeebregts.