VIOS blijft ook zonder trainer winnen

Blauw Wit - VIOS 12-14 (10-8).

,,Vlak voor rust kwamen we op achterstand. We hebben in de rust wat omgezet, afspraken gemaakt en daarmee de wedstrijd alsnog gewonnen", laat de trotse Jesse Moerland namens VIOS weten. ,,Na rust was het 'er op en er over'. Het was een echte teamprestatie, zonder trainer draaiden we het zelf om."