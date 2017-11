Vijfde nederlaag op rij voor De Burgst, Kraftwell Symmachia bekert door

VROUWEN EERSTE DIVISIE B. Volley Tilburg - IMS/Voltena (4-0). "We volleyballen niet best. Als we verkrampt gaan spelen, dan weten de toppers daar dankbaar gebruik van te maken. Tilburg is een dergelijke ploeg die zelf alles op de rails heeft", aldus IMS/Voltena-trainer Jo Rullens.

BEKER

VCN 4 - Kraftwell Symmachia 0-3.

Kraftwell Symmachia heeft de bekerwedstrijd tegen VCN 4 redelijk makkelijk gewonnen. ,,In het begin speelden we wat afwachtend waardoor het lastig was om het spel te maken", analyseert Kraftwell Symmachia-coach René van Nielen zijn ploeg. ,,We waren op tijd bij de les. Ik heb goede dingen gezien die we de afgelopen weken getraind hebben. Hier kunnen we mee verder."