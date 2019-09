Vijf van Bavel prooi voor Lauran Beijens en Ingrid Versteegh

atletiekVoor praktisch alle 453 deelnemers aan de populaire Vijf van Bavel is de Singelloop het volgende vlaggetje in de hardloopkalender van 2019. De loop door Bavel is dan ook de ideale opstapwedstrijd. Lauran Beijens uit Riel en Ingrid Versteegh uit Breda konden hier het eerst over vertellen.

Beijens boemelde de eerste ronde van precies 2.500 meter samen met zes anderen over de Bavelse klinkers. “Op de klok zag ik dat we net boven de acht minuten doorkwamen. Daarna heb ik wat versneld en kon alleen Michiel van Nispen nog volgen. Ondanks de harde wind doken we allebei stevig onder de zestien minuten.”

Beijens, die volgende week zondag hoopt op een halve marathon in 1 uur 8 minuten, was drie tellen sneller dan verleden jaar. Michiel van Nispen hield clubgenoot Rob Musters veertien tellen achter zich en won in 15,46 minuten de hoofdprijs bij de masters. Het werd de tweede ‘gouden plak’ in huize Van Nispen. Een half uur voor zijn eigen race zag hij zoontje Ole de race voor de allerjongsten winnen.

Volledig scherm Ingrid Versteegh, hier op archiefbeeld, wist in haar eigen woonplaats te winnen in een tijd van onder de achttien minuten. (archieffoto) © Johan Wouters