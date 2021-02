Vijf operaties kregen boomlange basketballer Henk Norel niet klein, de angst voor de zesde wel

WK veldrijden Oostende Yara Kastelijn komt blij uit het zand van Oostende: ‘Vijfde van de wereld word je niet zomaar

30 januari Bibberend van de kou maar met een lach op haar gezicht kwam Yara Kastelijn over de streep van het WK veldrijden in Oostende. ,,Vijfde van de wereld word je niet zomaar", glunderde de 24-jarige Neerkantse nadat ze op het strand en op de Wellington-paardenrenbaan alleen het Nederlandse top-trio Lucinda Brand (1ste), Annemarie Worst en Denise Betsema en de Amerikaanse Clara Honsinger voor had moeten laten gaan.