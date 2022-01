Vier West-Brabantse darters maken nog kans op tourcard van PDC

De afgelopen drie dagen probeerde een groot aantal darters zich via Qualifying School te plaatsen voor de Final Stage van de kwalificatie, die de komende vier dagen plaatsvindt. Dat gebeurt op twee locaties: Milton Keynes in Engeland en Niedernhausen in Duitsland. Alle Nederlandse ‘gelukszoekers’ doen mee aan het evenement in Duitsland.

Jelle Klaasen

Jelle Klaasen is net als alle andere darters die onlangs hun tourcard verloren, rechtstreeks toegelaten tot de Final Stage van de kwalificatie. Wie nog geen tourcard had of deze al langer kwijt was, moest de afgelopen dagen al in actie komen.