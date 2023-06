Vertrekkende trainer en aanvoerder staan titel niet in de weg: ‘Maar zo makkelijk ging het dus niet’

Na een denderende eerste seizoenshelft voerde Keep Fit'70 uit Roosendaal de ranglijst aan, maar in de winter leek het kampioenschap voor de korfballers toch ver weg. De trainer stopte plotseling, de aanvoerster raakte zwanger en stopte dus ook, hoe moest dit verder? De essentiële gaten in de selectie werden opgevuld en een half jaar later was daar ondanks alles tóch de titel.

Voor een nieuwe trainer hoefde de ploeg niet ver te zoeken. Clubman Martin Kalsbeek werd vorig jaar namelijk ook al opgetrommeld toen de club geen trainer wist te strikken. In dat seizoen lukte het hem niet om degradatie af te wenden, maar nu kreeg hij de ultieme kans om dat recht te zetten. Deze keer als interim-trainer en opnieuw met een plaatsje in de tweede klasse als doel.

Hij greep de zaalcompetitie aan om het spelplezier terug te brengen bij zijn ploeg. ,,We stonden er al niet zo goed voor in de zaal, dus we hebben niet meer naar die ranglijst gekeken. We moesten weer in vorm komen voor de competitie op het veld en daar wilden we nog steeds voor het kampioenschap gaan. Ik heb de zaal echt gebruikt om de intensiteit te verhogen, om ons spel dynamischer te maken. De onderlinge klik kon beter en dat is natuurlijk belangrijk voor het spelplezier aan alle kanten.”

Mooi nieuws, maar ook gemis

Net toen die stijgende lijn werd ingezet, kwam er mooi nieuws, dat voor Kalsbeek ergens ook als een tegenslag gevoeld moet hebben. Zijn aanvoerster Janneke Sijstermans raakte in verwachting en was daardoor genoodzaakt te stoppen met korfbal. ,,Zij speelde al veertien jaar in het eerste en was echt mijn verlengstuk in het veld. We wisten dat het een gemis zou zijn.” Fleur Peterusma stroomde door vanuit het tweede om de plaats van de aanvoerder in te vullen. Voor Kalsbeeks verlengstuk in het veld wendde hij zich tot een oude bekende.

De 39-jarige Helen Smulders werd namelijk aan het team toegevoegd. Zo kon zij haar seizoen dat in mineur begon, met glans afsluiten. ,,De oude trainer had mij dit seizoen niet geselecteerd", vertelt ze. ,,Het is natuurlijk teleurstellend als je afvalt, maar ik ben blijven werken en toen haalde Martin me later in het seizoen toch weer bij het eerste.”

Met de veranderingen in het team werd het goede spel van voor de trainerswissel doorgezet. De titel werd al vroegtijdig verzekerd, door het hele seizoen zonder puntenverlies door te komen. ,,Maar zo makkelijk als het op de ranglijst lijkt, zo was het dus zeker niet”, zegt Kalsbeek lachend. ,,Er is een hele hoop gebeurd in het afgelopen seizoen.”

Revanche

De sportieve revanche van Smulders was daarmee compleet. Met minimaal elf jaar leeftijdsverschil met de rest van de selectie, liet ze zien nog van onschatbare waarde te zijn voor Keep Fit'70. ,,Absoluut een kers op de taart voor mij persoonlijk. Heel erg mooi om dit op deze manier mee te maken met zoveel mensen op de club die bij onze kampioenswedstrijd kwamen kijken.”

Net als vorig seizoen doet de trainer nu toch weer een stapje terug. De successen hebben hem niet verleid tot grote ambities. ,,Ik heb twee kinderen thuis, die alle aandacht verdienen. Ik kan als trainer simpelweg niet drie keer per week voor de groep staan. Met Bert Mol komt er volgend seizoen een coach waar we alle vertrouwen in hebben.” Kalsbeek gaat dan weer terug in zijn rol als betrokken supporter.