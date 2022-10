Verrassing bij Nederlandse WK-turnselectie: Eve de Ruiter wel mee, Shadé van Oorschot niet

Casey-Jane Meuleman is aangewezen als eerste reserve. Shadé van Oorschot is de tweede, niet-meereizende, reserve. ,,Dit kampioenschap is de eerste belangrijke mondiale graadmeter in deze olympische cyclus”, zegt bondscoach Jeroen Jacobs. ,,In Liverpool zal duidelijk worden hoe de verhoudingen liggen en welke vervolgstappen er gezet moeten worden richting de WK 2023 in Antwerpen, waar we ons met het team willen kwalificeren voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs.”