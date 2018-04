Verlies Giants zorgt voor zinderend slot competitie

Hockeyers Zevenbergen kunnen degradatie praktisch niet meer ontlopen

30 maart Er werd tot het einde moedig gestreden voor in elk geval een punt, maar ook de inhaalwedstrijd bij Waalwijk leverde voor de hockeyers van Zevenbergen verlies op: 3-2 na 3-1 bij rust. Gezien het resterende programma is een plaats bij de eerste negen in de derde klasse A alleen nog in theorie mogelijk.