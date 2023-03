Vanaf de korf in de tuin tot het eerste van Scheldevogels: Victor krijgt training van zus Lindy

Opa en oma Van den Heuvel ontmoetten elkaar op korfbalvereniging Sperwers in Rotterdam. Jaren later ontmoetten ook de ouders van Lindy en Victor elkaar op de club. Het was dan ook geen verrassing welke sport hun kinderen zouden gaan doen. Weliswaar bij een andere club, nadat het gezin naar Bergen op Zoom verhuisde en voor Scheldevogels koos. ,,Toen was Victor nog iets te jong en dat vond hij echt niet leuk”, blikt zijn zus terug.

Alsof de korfbalgekte in de familie nog niet groot genoeg was, ontmoetten ook Lindy en Victor hun partner op de korfbalvereniging. ,,Dat klinkt eigenlijk heel cheesy.” Er is zelfs uitbreiding op komst nu Lindy zwanger is van haar eerste kind. ,,Het kan bijna niet anders dan dat zij ook gaat korfballen later”, vertelt ze met een grote glimlach.

Trainer

De zwangerschap betekende tegelijk dat ze voorlopig moest stoppen met korfballen bij Sperwers, de club in Rotterdam waar ze alweer een aantal jaar was teruggekeerd. Gelukkig had ze naast het spelen al een andere passie gevonden. Als trainer was ze al jaren actief bij jeugdelftallen en sinds kort had ze wel een hele leuke klus als trainer gevonden.

Aan de eettafel bij de familie Van den Heuvel kwam plotseling ter sprake dat Victor bij Scheldevogels kampte met een trainerstekort. Lindy zei gekscherend: ,,Dan doe ik dat wel hoor!”

,,Nou waarom ook eigenlijk niet”, reageerde haar broer serieus op de opmerking. Het duurde niet lang voor ze er met Scheldevogels uitkwam en ze checkte nog een keer voor de zekerheid bij haar broer en schoonzus, die ook in het eerste speelt, of zij het ook wel zagen zitten. ,,Met onze Rotterdamse directheid gaat dat heel makkelijk. We zeggen tegen elkaar waar het op staat en zo blijft de samenwerking goed lopen. Nu ik zelf niet meer kan spelen, ben ik nu zelfs nog vaker beschikbaar.”

Wel wat gewend

We zijn wat maanden verder en hoe is het voor Victor om getraind te worden door zijn grote zus? Terwijl hij zijn woorden weegt, lacht Lindy hardop. ,,Ik kan anders wel even weggaan hoor! Ik wilde vroeger namelijk ook al vaak de baas spelen.” Victor antwoordt lachend. ,,Ik ben vijf jaar jonger dus ik ben wel wat gewend uit de tijd van toen we nog kinderen waren. We hadden een korf in de achtertuin staan en daar probeerde ze mij ook al het een en ander te leren.”

Op het veld hebben ze in Bergen op Zoom nog alles om voor te spelen. Met een teleurstellend zaalseizoen dat richting zijn einde loopt, heeft de ploeg een deukje in het zelfvertrouwen opgelopen. Toch is er goede moed om het veldseizoen mooi af te sluiten. Alle zeilen zullen worden bijgezet om degradatie te ontlopen. In die belangrijke maanden zullen ze het een tijdje zonder een van hun trainers moeten doen, wanneer er in de familie Van den Heuvel weer een kleine korfbaldame wordt geboren.