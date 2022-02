Van Zundert prolongeert nationale titel in Tilburg: ‘Heb gemerkt dat het niet makkelijk is om je na de Spelen mentaal op te laden’

Thalita de Jong koopt zich na juridisch gevecht vrij en verkast naar Liv Racing

Na een juridisch gevecht van bijna vier maanden is het Thalita de Jong gelukt om onder haar contract bij de Belgische fusieformatie Bingoal - Chevalmeire - Van Eyck uit te komen. De ex-wereldkampioene veldrijden verkast naar Liv Racing Xstra. De 28-jarige De Jong kan echter pas vanaf 1 juni in actie komen voor de World Tour-ploeg uit Oosterhout. Tot die tijd mag ze wel kleinere wedstrijden rijden in clubverband.

