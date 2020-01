Van Zon aast op derde goud in Tokio: ‘Ik heb geen medelijden met zwakte van tegenstander’

Als Kelly van Zon (32) voor de vierde keer binnen een half uur alle trappen naar haar penthouse in een razend tempo heeft beklommen, zegt ze dat ‘het nu wel mooi is geweest’ voor een rustdag. Toch verdwijnt de lach niet van haar gezicht. Net zoals het met de energievoorraad niet schijnt op te kunnen. De Dongense is geboren met een lastige handicap. Haar linkerbeen is elf centimeter korter en met minder spierkracht behept dan het rechter. Daarnaast is er een balansverstoring in de linkerheup. Met afwisselend een stok en een tafeltennisbatje in de hand is ze echter amper te stoppen in haar drang om het te maken in het leven en de sport.