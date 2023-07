Van wildcard naar toernooiwinst: Eloise de Mooij wint tennistoernooi Open Vijf Eiken

Op een van die tennisvelden mocht Eloise de Mooij de toernooiwinst achter haar naam schrijven Ze won de finale van Lianne de Jong in drie sets: 4-6, 6-2, 6-1. De overwinning zorgde voor blijdschap bij De Mooij. ,,Heel lekker om te winnen. Ik heb één NRT toernooi gewonnen toen ik vijftien was, maar daarna nooit meer. Om nu eindelijk weer te winnen is dus erg fijn.” Helemaal vanzelf ging het niet voor De Mooij. ,,Ik kwam langzaam op gang, maar daarna kwam ik in een lekkere flow terecht. In de tweede en derde set begon ik het fysiek zwaar te krijgen. We hadden lange rally’s en De Jong speelde veel ballen terug, maar toch lukte het me om veel punten te scoren.”

Wildcard

Vanzelfsprekend was het niet dat Eloise de Mooij deze week in Rijen haar tenniskunsten kon laten zien. De twintigjarige stuurde een week van tevoren een mail naar de directie met de vraag of er nog een plekje vrij was. Via een wildcard kon De Mooij uiteindelijk deelnemen. ,,Nadat ik bij een ITF toernooi in Engeland in de kwalificatie was uitgeschakeld, was ik haastig op zoek naar een NRT toernooi waarin kon meedoen. Gelukkig kon ik hier terecht. Ik had niet verwacht dat ik het toernooi zou winnen. Ik wilde vooral veel potten spelen en ritme opdoen. Dat ik uiteindelijk win is extra lekker. ”