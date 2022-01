Van Vos tot Kamp: deze zeven Brabanders jagen in Amerika op de wereldtitels veldrijden

Bijna de helft van de selectie van het WK veldrijden bestaat uit Brabanders. Onder de zeven crossers zijn oud-wereldkampioenen bij de elite of beloften en dan nog een handvol regerend of oud-Europees kampioenen. Wat zijn hun doelen tijdens het WK dit jaar? Een rondgang langs Marianne Vos, Yara Kastelijn, Corné van Kessel, Mees Hendrikx, Ryan Kamp, Fem van Empel en Inge van der Heijden.

Marianne Vos (34) uit Babyloniënbroek

De kenners weten na afgelopen zondag genoeg. De strijd om de wereldtitel wordt hét gevecht tussen Lucinda Brand en Marianne Vos. Tussen de vrouw die dit seizoen 17 van de 27 crossen die ze reed won en de vrouw die in 9 veldritten 5 keer als winnaar over de streep kwam. Maar bovenal het duel van de diesel met de GTi. Want één ding is de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide duidelijk: Vos heeft fris en wel nog altijd die ene splijtende aanval in huis om zelfs de onaantastbare lijkende wereldkampioene het zwijgen op te leggen.

In Hoogerheide sprak ze van een bijna perfecte aanloop naar het WK. Vanuit de weg in topvorm het veld ingedoken en na een lange 'break’ en uitgekiende planning op tijd weer terug in topvorm. ,,Dan heb je alleen ook nog een beetje geluk nodig”, voegt ze daar aan toe.

Het beetje geluk dat ontbrak om in 2017 de achtste wereldtitel binnen te halen. In gewonnen positie werd ze toen geveld door een klemgereden ketting. Vijf jaar later krijgt La Vos dé herkansing om vandaag de acht alsnog vol te maken.

Wereldkampioene in: 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014. Dit seizoen: winst in vier WB-crossen: Waterloo (VS), Iowa City, Rucphen en Hoogerheide.

Yara Kastelijn (24) uit Neerkant

Volledig scherm Yara Kastelijn komt komt als derde over de finish in de vrouwen elite wedstrijd tijdens het EK veldrijden op de VAM-berg. © ANP

Klimmen en niet al te technisch. Als iedere cross zo omschreven zou kunnen worden, zag het wielerleven van Yara Kastelijn er een stuk glorieuzer uit. Want fietsen kan ze. De combinatie snelheid en behendigheid maken haar echter soms wat onzeker. ,,Ik moet me gewoon geen druk opleggen, want dan gaat het mis.”

Dit seizoen zit ze een stuk stabieler op haar crossfiets, maar toch gooide eind november een val in Kortrijk behoorlijk roet in het eten. Van de breuk in haar arm heeft ze geen last meer, maar de weg terug kostte tijd. ,,Ik heb twee weken keihard getraind in Spanje, daardoor was het motortje zondag in Hoogerheide effe leeg. Deze week kan ik me goed opladen”, klinkt het echter al weer opgewekt.

Over het WK is ze duidelijk: ,,Marianne en Lucinda steken er echt bovenuit. Voor de andere plaatsen kan het spannend worden.”

Het parkoers in Fayetteville lijkt daarbij in haar voordeel. Want dat is klimmen geblazen en niet al te technisch.

Europees kampioene in: 2019. Dit seizoen: derde op EK en winst in Beringen.

Mees Hendrikx (21) uit Valkenswaard

Volledig scherm Zondag in Hoogerheide bleef Mees Hendrikx al zijn concurrenten voor. © Pix4Profs / Joris Knapen

Het verhaal van Mees Hendrikx mag bekend zijn. Eind 2019 werd hij na een seizoen vol blessures als afgeschreven aan de kant gezet bij zijn Belgische ploeg Acrogg. In een neutraal zette hij zijn carrière voort. Nog geen maand later pakte hij achter winnaar Ryan Kamp brons op het WK. Sindsdien bewijst de man uit Valkenswaard week na week het ongelijk van de mensen die niet langer in hem geloofden.

In Amerika gaat hij vandaag voor het allerhoogste. Daarvoor moet Hendrikx vooral voorbij Kamp, de man die hem jarenlang van de titels afhield. Nu lijken de rollen omgedraaid. Op vraag of hij er klaar voor is, volgt een ontwapende lach: ,,Ik denk het wel hé.” Zondag in Hoogerheide bleef hij al zijn concurrenten (ook Emiel Verstringhe) ruim voor en wist hij in de finale zelfs de Belgische elite-topper Quinten Hermans uit het het wiel te rijden. ,,Ik kwam al met veel vertrouwen terug van een trainingskamp in Spanje, en na zondag is dat alleen maar meer geworden.”

Dit seizoen: winnaar wereldbeker (beloften).

Ryan Kamp (21) uit Raamsdonksveer

Volledig scherm Sta er niet van te kijken dat Ryan Kamp zijn beloftenperiode afsluit in stijl op het WK in Fayetteville. © Pix4Profs / Joris Knapen

De Europese beloftenkampioen is inmiddels hersteld van corona, maar het WK komt voor zijn gevoel net iets te vroeg. ,,Pas op, ik ben niet slecht. Ik ben weer in vorm. Maar de echte piekvorm, zoals ik die had op het EK, zal er over twee weken zijn.”

Dat neemt volgens Kamp niet weg dat hij vandaag voor goud gaat. ,,Met de vorm die ik nu heb, kan in aanklampen en op een goede dag wegkletsen in de finale.” Die goede dagen heeft hij de afgelopen weken ook al gehad. Zoals in de WB-cross van Flamanville. ,,Maar het is nog wisselvallig allemaal.” Zelfs in de wereldbekerfinale in Hoogerheide ging het op en af. Sterk vertrokken, teruggevallen in het middengedeelte en weer top in de laatste drie ronden. ,,Ik pikte weer aan bij Emiel (Verstrynghe), samen reden we een heel harde laatste ronde en won ik het sprintje van hem. Zo zou het verloop van het WK ook kunnen zijn.”

De Belg behoort met Mees Hendrikx (‘De beste op dit moment’) en Pim Ronhaar tot de belangrijkste kanshebbers op een podiumplek. Kamp pakte de afgelopen drie jaar al goud, zilver en brons. Sta er niet van te kijken dat hij zijn beloftenperiode afsluit in stijl.

Wereldkampioen in: 2020 (beloften). Dit seizoen: winst op EK (beloften).

Fem van Empel (19) uit Sint-Michielsgestel

Volledig scherm Fem van Empel, Puck Pieters en Shirin van Anrooij strijden in Amerika om de regenboogtrui in de beloftencategorie. © BELGA

Fem van Empel veroverde vorig jaar in Oostende de regenboogtrui in de beloftencategorie (Onder 23). ,,Toen had ik niks te verliezen en nu eigenlijk ook niet. Op die trui na misschien, maar daaraan hecht ik inmiddels minder waarde”, zegt de titelverdedigster. Het heeft alles te maken met het feit dat ze inmiddels veel verder vooruit kijkt. Wekelijks bindt ze nu al de strijd aan met de wereldtop bij de eliten.

Van Empel is vooral een winnaar. In Amerika wacht haar het gevecht met vooral Puck Pieterse. Die bleef haar zondag voor in Hoogerheide. ,,Ik miste daar mijn versnelling. Kan gebeuren, maar dat zet me wel iets scherper voor het WK.”

Als er al een druk is, dan is volgens haar een collectieve. ,,Met zijn drieën (Ook Shirin van Anrooij kan goud pakken, red.) moet we de favorietenrol waarmaken en de titel mee terugbrengen. Op de dag zelf vechten we wel uit wie het wordt.”

Wereldkampioene in: 2021 (beloften). Dit seizoen: winst in de WB-crossen van Val di Sole en Flamanville.

Corné van Kessel (30) uit Olen

Volledig scherm Door materiaalpech haalde Corné van Kessel de finish niet in de wereldbekerafsluiter in Hoogerheide. © photo: Cor Vos

Geboren en opgegroeid in Veldhoven is de al weer jaren in België wonende Corné van Kessel vooral de koning van de regelmaat. Ook dit seizoen is hij een vaste waarde binnen de top-10 van de grote crossen. Daarnaast komt de Tormans-renners dankzij zijn goede start ook steevast in beeld in de vele live-uitzendingen.

Op de vraag of die start op het WK de basis kan zijn van een verrassende uithaal richting het podium, blijft Van Kessel liever de nuchtere Brabander. ,,Het tempo ligt in het begin zo hoog dat ik nooit het gevoel heb dat het nog harder kan. Natuurlijk droom je er wel over, maar ik blijf liever realist. Ik houd er niet van mezelf voor de gek te houden.”

En dus blijft Van Kessel ook het WK zichzelf. ,,Dat betekent alles doen om het maximale eruit te halen en finishen op de plaats waar ik thuis: zo tussen plek 5 en 7. En wie weet zit er ook nog wel iets meer in.”

Dit seizoen: tweede op NK en 3de in X2O-cross Kortrijk.

Inge van der Heijden (22) uit Schaijk

Volledig scherm Inge van der Heijden moet het nu meer hebben van de zwaardere crossen. Het parcours in Fayetteville is wat dat betreft niet op haar maat. © BELGA

Op het WK van 2019 bezorgde Inge van der Heijden topfavoriete Ceylin Alvarado een pijnlijke nederlaag. Tegen de snelheid van de Brabantse was niemand opgewassen. De tweede plaats vorige maand in de modderige Superprestigecross van Boom, was voor Inge van der Heijden het bewijs dat ze veranderd is als veldrijdster. ,,Ik moet het nu meer hebben van de zwaardere dan van de snelle wedstrijden.”

Mogelijk daardoor zit ze in een periode van overgang en verwarring. Zoals afgelopen zondag in Hoogerheide. De kanonstart is er nog altijd. ,,Maar daarna gebeurt er niks meer.” Soms in Ruddervoorde (3de) en Boom gebeurt er wel wat. ,,Maar dat wil niet zeggen dat de rest ook goed is.”

Op de vraag zondag met welk gevoel ze naar Amerika gaat, gaf Van der Heijden dan ook een eerlijk antwoord: ,,Niet zo goed dus. We zien het wel, ik kan het nu toch niet meer veranderen.” Alleen maar hopen dat de hemelsluizen vandaag opengaan.

Wereldkampioene: in 2019 (beloften). Dit seizoen: tweede in SuperPrestige-cross Boom.