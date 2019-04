Van Uitert vierde bij LMP2-debuut: ‘Goed resultaat ondanks pech’

Snelle vrouwen in Leemputten­loop Spiridon

10 april Met aansprekende tijden werd woensdagavond de Leemputtenloop op de kaart gezet door snelle loopsters. Nieuwkomer Maartje Kusters (Attila) toonde haar talent door de vijf kilometer te winnen in een scherpe tijd van 17,35 minuten. Dat is precies een tel langzamer dan haar in de Parelloop gelopen recordtijd.