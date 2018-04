Van Uitert beleeft droomdebuut in ELMS: 'een fantastisch begin'

Nadat Van Uitert de eerste twee uur had voldaan, was het de beurt aan John Farano, die meteen een safety car het circuit op zag rijden. ,,Dat kwam goed uit", zegt Van Uitert daarover. ,,De voorsprong liep uit tot 1.20 minuten. Uiteindelijk slinkte die voorsprong tot 35 seconden."

Voor Rob Garofall, teamgenoot die zijn sporen in de autosportwereld reeds verdiende, was het vervolgens een koud kunstje om met die 35 seconden voorsprong naar de overwinning te rijden.

Volgende maand staat het tweede raceweekend op het programma, dan vertrekt Van Uitert en team RLR M-Sport richting Monza, Italië.