Van Uitert (18) uit Dongen gaat voor Le Mans

Hij is pas 18, maar bepaald geen dromer. Want hoewel Job van Uitert momenteel de sterren van de hemel racet in het hoog aangeschreven Italiaanse Formule 4-kampioenschap, is de Formule 1 niet zijn zaligmakende stip aan de horizon. ,,Ik zal geen 'nee' zeggen als de kans zich voordoet, maar ik ben ook wel zo realistisch om te beseffen dat ik de Formule 1 niet zal halen. Het budget wat je daar voor nodig hebt is veel te hoog. Nee, mijn grote doel is racen in een LMP. In de 24 uur van Le Mans dus. Gijs van Lennep is wat dat betreft mijn grote voorbeeld." De coureur uit Aerdenhout won twee keer (1971 en 1976) de meest tot de verbeelding sprekende lange afstandsrace en stond er maar liefst dertig keer aan de start.



Waarom een zitje in de LMP (Le Mans Prototype) wel haalbaar is? ,,Omdat je dat met een ander deelt", zegt de Dongense student met een nuchtere blik op zijn sport van het grote geld. Wat oudere, gefortuneerde rijders, gaan in Le Mans graag op pad met een aanstormend talent. ,,Hoe beter je bent, hoe minder je financieel hoeft bij te dragen. En dat maakt de endurance racerij zo interessant. De kans dat je je brood met de autosport verdient ligt daar een stuk hoger", weet Job al.



Geen wonder dat hij eind vorige week alvast een kijkje ging nemen in Francorchamps om daar alvast zijn licht op te steken in de wereld van de LMP-cars. Daarna zette hij koers naar het Zwitserse Lyss, waar Jenzer Motorsport zijn thuisbasis heeft. Met dit team gaat Van Uitert komend weekeinde op het circuit van Mugello (Florence) de voorlaatste ronde van het Italiaanse Formule 4-kampioenschap in. Iedere ronde bestaat uit drie races. Enkele weken geleden klom de Dongenaar via twee zeges in Imola op naar de tweede plaats in het kampioenschap.