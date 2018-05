Van Rijsbergen op jacht naar vijfde titel op NK-snooker

Kleine NK wielrennen in Rucphen op de valreep van de baan: 'Te duur'

24 mei Het zogenaamde Kleine NK wielrennen in Rucphen op 23 en 24 juni is van de baan. Dat laat manager sport Henk van Beusekom van de KNWU weten. Op minder dan een maand voor de start van de titelstrijd gaat de wielerunie op zoek naar een nieuwe locatie, nu de gemeente Rucphen niet bereid is de in haar ogen veel te hoge kosten van het evenement op te hoesten.