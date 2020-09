Van Nistelrooij schiet Push voorbij oude club, Breda-vrouwen winnen met strafcorners

Hockey­broers Petit willen nu samen hogerop: ‘We zijn de favoriet’

5 september Voor het eerst staan ze samen in één team. Tim en Joris Petit, de hockeyende broers uit Zevenbergen. Dit seizoen sluit Joris (18) aan bij het eerste herenteam in Etten-Leur, na een leerzame periode in de landelijke jeugd van Push.