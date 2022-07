Van Houten droomt weer van professionele golfcarrière ondanks scoliose

Daphne van Houten droomde ervan professioneel golfer te worden, een beperking in haar rug zorgde voor een extra obstakel. ,,Dit jaar is een soort nulmeting.”

De rug van Daphne van Houten (24) uit Teteringen groeide scheef. ,,Ik heb scoliose, op mijn 12de kwamen we erachter. Op mijn 17de ben ik geopereerd omdat de pijn niet meer te verdragen was.”

De operatie hielp, maar de rugklachten verdwenen nooit helemaal. ,,Ik zag leeftijdsgenoten door de trainingen met sprongen vooruit gaan, bij mij was dat niet zo. Ik kon mijn rug niet te veel belasten, waardoor ik minder kon trainen.”

Van Houten verloor het plezier. ,,Ik ben even gestopt. Mijn doel was de professionele tour, van mijn hobby mijn beroep maken. Dat doel was niet realistisch meer. Als dat doel wegvalt, vraag je je af waarom je er nog zo veel voor zou doen en laten.”

Van Houten woont vlakbij de Haenen in Teteringen en kan vanaf haar slaapkamer de golfbaan zien. ,,Op een dag keek ik uit het raam en was de honger weer terug. Ik heb nu een gebalanceerd schema dat voor mij werkt. Er zijn dingen die ik moet laten, maar iets actiefs doen is goed voor me. Golf helpt me, het geeft me een doel om uit bed te komen.”

Professionele tour

Stap voor stap komt ook de droom om de professionele Ladies European Tour (LET) te halen weer terug. ,,Maar dan in combinatie met de EDGA.”

Want sinds een jaar of vijf is Van Houten ook actief op de Europese tour voor golfers met een beperking (EDGA). Van Houten werd benaderd door de bondscoach. ,,Ik twijfelde heel erg. Enerzijds bood het mij een platform om te doen wat ik leuk vind, anderzijds was de acceptatie dat ik een golfer met een beperking ben heel erg moeilijk.”

,,Ik heb het geprobeerd en ik ben in een warm bad terecht gekomen. Het is een grote familie en er lopen echt goede golfers rond. Ik vind het mooi om te zien hoe zij met hun beperking omgaan.”

Uitdaging

Maar in het disabled golf vindt tweevoudig Europees kampioene Van Houten weinig uitdaging: ,,Bij de dames ben ik vaak de enige deelnemer. Bij de heren speel ik wereldwijd in de top mee, maar dat spelletje is heel anders waardoor het geen leuke strijd is.”

De combinatie met de reguliere tour biedt een uitkomst. ,,Want daar is nog veel te halen, ik wil kijken waar mijn top ligt. Als ik op de professionele tour ooit de cut haal (waarbij de beste helft van het deelnemersveld de finaledag speelt, red.) komt een droom uit. Ik hoop zo ook andere mensen met een beperking te inspireren.”

Aan het grote werk mocht Van Houten deze maand al even ruiken. Op De Rosendaelsche nam zij deel aan de Dutch Ladies Open. ,,Ik kreeg een uitnodiging van de NGF. Het was een droom om op de LET uit te komen. Ik ben er niet stapsgewijs naartoe gegroeid, maar opeens stond ik daar. Ik was heel erg nerveus.” Maar het smaakte naar meer. ,,Ik moet een goede balans tussen de LET, EDGA en voldoende rust vinden. Ik had een professionele carrière op de LET uit mijn hoofd gezet, maar het komt weer terug. Dit jaar is een nulmeting, daarna kijk ik wat er mogelijk is.”