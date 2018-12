Van Gerwen unanieme favoriet bij de bookmakers

WB Zolder Mathieu van der Poel blijft ook in Zolder (solo) winnen: ‘Niet dat ik me verveel onderweg’

26 december Saai of niet: Mathieu van der Poel blijft winnen en heersen in het veldrijden. Op en rond het autocircuit van Zolder won hij tweede kerstdag de zevende wereldbekermanche van het seizoen. Het was zijn achttiende overwinning van het seizoen (op 20 starts) en de vijfde opeenvolgende zege in een wereldbekerwedstrijd.