Van Gelderen is klaar voor eventing Etten-Leur: ‘Thuis sprong mijn paard een keer spontaan over het hek van het weiland’

Eventing Etten-Leur heeft plekje in het hart van Floor van Gelderen (35). Met haar paard So Special reed de Bredase daar destijds haar eerste Z-wedstrijd. Morgen start ze er weer, wederom in de Z-wedstrijd, maar nu met de elfjarige bruine ruin Go Special. Van Gelderen aast in haar ‘thuiswedstrijd’ op de Brabantse titel. Ze staat tweede in de tussenstand.

Morgen start je bij de eventingwedstrijd in Etten-Leur, maar eventing was niet jouw eerste passie toch?

,,Aanvankelijk wilde ik alleen dressuur rijden. Toen ik bij Judith Jansen in Prinsenbeek op stal kwam trok ik met haar mee naar de samengestelde wedstrijden. Toen ik die hindernissen in de cross zag dacht ik bij mezelf ‘dit nooit’. Ik vond het eng en gevaarlijk met die vaste hindernissen.”

Hoe ben je dan toch in deze sport terechtgekomen?

,,Thuis sprong mijn paard een keer spontaan over het hek van het weiland. Ze kon dus springen. Toen zijn we voorzichtig met kleine sprongetjes begonnen. We reikten uiteindelijk tot internationale wedstrijden.”

Wat maakt eventing zo mooi?

,,Vooral het samenspel met het paard trekt me. Speciaal het meedenken in cross en springconcours en de super gehoorzaamheid in de dressuur.”

Hoe was de voorbereiding ?

,,Het is altijd spannend hoe je door de winterperiode komt. Na de eerste wedstrijd weet je pas echt hoe je ervoor staat. En dan nog. In de wedstrijd is altijd alles anders dan in de training. We zijn wat minder op de wedstrijden geweest dan we wilden. Het onderdeel springen had wat meer aandacht mogen hebben.”

Hoe is het met jouw dressuur?

,,Meestal wel goed. Ik vind het zelf ook leuk. We zijn Z2 geklasseerd. Go Special is helemaal in de dressuursportrichting gefokt. Dat geeft misschien een kleine voorsprong. De springsportervaringen zijn iets minder. Zeker als Go Special weet dat hij zó in de cross kan starten. Van dat vooruitzicht kan hij behoorlijk nerveus worden.”

En met de cross-country?

,,Waanzinnig. Hij vertrekt heel geconcentreerd op zijn job. Hij wil zo graag.”