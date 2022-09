Van Empel viert aanstaande overstap met zege in Kruibeke: ‘Jumbo-Visma heeft niet voor niks de Tour gewonnen’

Fem van Empel laat zelden ergens gras over groeien. Ook in de eerste veldrit van het seizoen was het direct raak. Maar de manier waarop ze de Poldercross in Kruibeke won, maakt vooral duidelijk waarom Jumbo-Visma haar zo graag wilde inlijven.

Na 45 minuten met speels gemak iedereen ver achter zich te hebben gelaten, steekt Fem van Empel met een brede lach haar rechterarm arm in de lucht. Met een geroutineerd gebaar vergeet ze niet teamsponsor Pauwels Sauzen te betrekken bij de eerste zege van het crossseizoen.

Nog een paar maanden kan de Vlaamse teammanager Jurgen Mettepenningen genieten van zijn deze maand 20 jaar geworden Nederlandse prijsduif. Daarna vliegt die op 1 januari uit naar Jumbo-Visma. In Poldercross aan de boorden van de Schelde is ook direct duidelijk geworden waarom de ploeg van Marianne Vos het talent uit Sint Michielsgestel het liefst dit voorjaar al had willen inlijven.

Of het nu in het veld is, in een wegkoers of het op de mountainbike moet gebeuren, Van Empel doet mee om de prijzen. ,,Ik heb een goede zomer achter de rug”, zegt de Brabantse als ze zich in Kruibeke bij haar camper voorbereid op de Poldercross. Van Empel won een reeks mountainbikewedstrijden, waaronder het NK en pakte als invaller op het EK de bronzen medaille in de wegrace voor beloften.

Stap naar Jumbo-Visma

Eind vorige week werd bekend dat ze naar Jumbo-Visma mag. ,,Ik heb lang mijn mond moeten houden. Meer dan een half jaar wel. Zo lang was het al rond. Het is vooral een hele opluchting dat iedereen het nu weet.” Het vermoeden was er bij de buitenwereld al die tijd al wel. ,,Het stoorde me vooral dat iedereen dan denkt te weten hoe het precies in elkaar steekt, zonder de waarheid te kennen.”

Ze is blij dat ze nu kan laten weten dat de overgang naar Jumbo-Visma vooral een ‘sportieve keuze’ is. ,,Wat me over de streep heeft getrokken is de professionaliteit van die ploeg en de visie die erachter zit. Over elk punt en detail wordt nagedacht. Niets wordt aan toeval overgelaten. Dat maakt het verschil en dat is ook waarom ze de Tour hebben gewonnen.”

Door die visie en professionaliteit hoopt Van Empel zich bij Jumbo-Visma vooral verder te ‘ontwikkelen’ op de weg en op de mountainbike. ,,Bij Pauwels Sauzen is daar geen mogelijkheid voor. Daarom moest ik wel verder gaan zoeken.”

Ontdekkingsreis

Vooral op de weg weet Van Empel dat ze voor een ‘ontdekkingsreis’ staat. ,,Ik probeer de weg ook te combineren met het mountainbiken.” Voorlopig staat dit najaar en winter in teken van het veldrijden. ,,Vol op de cross”, noemt ze dat. ‘Kruibeke’ zag ze vooraf als een trainingswedstrijd en een ideale gelegenheid om het materiaal uit te testen. Na één rondje kan echter alleen Annemarie Worst haar nog volgen. ,,Het gaat allemaal zo gemakkelijk’’ ziet televisiecommentator en oud-wereldkampioen Niels Albert dan al. In de derde ronde lost ook Worst de rol. ,,Eigenlijk voelde ik me best onzeker voor de start. Je weet niet waar je staat", bekent Van Empel na afloop.

Na 45 minuten cross laat ze vooral de rest voelen hoe die ervoor staan. Worst moet meer dan een minuut toegeven, ploeggenote Denise Betsema iets meer en de anderen volgen op meer dan twee minuten. Van Empel ziet ze één voor één uitgeblust over de streep komen. Zelf vertoont ze geen spoortje van vermoeidheid. ,,Ik ben ook niet tot het gaatje hoeven gaan. Ik sta hier eigenlijk nog net zo fris als voor de start.”