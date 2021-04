Van een Halsters heuveltje naar brons op het WK: het gaat hard met de snowboardcarrière van de 16-jarige Sam Vermaat

Thalita de Jong met derde plaats in Omloop van de Westhoek weer terug op niveau

21 maart Thalita de Jong finishte zondag als derde in de zware Omloop van de Westhoek. ,,Het is lang geleden dat ik nog zo heb kunnen meekoersen tot in de finale", sprak de 27-jarige kopvrouw van Bingoal-Chevalmeire nadat ze in Ichtegem alleen het hoofd had moeten buigen voor het ontsnapte SD-Worx-koppel Christine Majerus-Amy Pieters.