Van der Meer verrast en schrijft Ronde van Oud Gastel op zijn naam

De wedstrijd begon rommelig. Het zware rondje over de Gastelse klinkers zorgde voor een vroege valpartij. Dit zorgde voor een breuk in het peloton. De eerste groep zo'n twintig renners gaf gas en dacht weg te zijn. Het restant van het peloton meende echter recht te hebben op een rondevergoeding. De jury vond niet al die zeventig renners hinder hadden ondervonden van de valpartij en moest improviseren.

De eerste ontsnappingspoging die daarna tot stand kwam, bleek de juiste te zijn. Kreder, Gmelich Meijling en Van der Meer vonden mekaar. Die laatste was in het gezelschap van de twee ervaren coureurs de underdog. ,,Ik denk dat ik het in de laatste rondes ook het zwaarst had”, hijgde Van der Meer na de finish uit.