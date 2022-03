Van Damme wint in twee pogingen de Ronde van Oud-Vossemeer: ‘Alleen doorrijden zou gekkenwerk zijn geweest’

Rico van Damme was zaterdag de grote animator van de 73ste Ronde van Oud-Vossemeer. In een kopgroep van vijf sprintte de coureur uit Yerseke in de openingskoers van de Zeeuwse wielerlente vol overtuiging naar de bloemen. ,,Ik ben vroeger in vorm dan ik dacht.’’

Van Damme was vorig jaar ook al de grote man van de Woensdrechtse Wielerzomer. De eindzege in dat wielerklassement was voor de nooit op zondag koersende Zeeuw niet weggelegd. In Oud-Vossemeer liet Van Damme zien dat de benen alweer goed zijn, in een koers die bestond uit twee afleveringen.

In het eerste deel kozen de Zuid-Hollanders Joost van der Hoogt en David van den Berg het hazenpad, om een kleine voorsprong bij elkaar te fietsen. Een val in de achtergrond stuurde hun plannen in de war. Drie coureurs bleven op het asfalt liggen, precies bij het opdraaien van de finishstraat. De organisatie zag zich genoodzaakt om de koers te neutraliseren, totdat de ambulances ter plaatse waren. Achteraf leek de schade bij de slachtoffers mee te vallen.

Teveel wind

Tijdens de neutralisatie smeedde Van Damme zijn plannen voor het vervolg. ,,Iedereen was weer op adem gekomen. Ik besloot meteen vol gas te geven.’’ Binnen de kortste keren waren de twee vroege vluchters teruggepakt en leek Van Damme aan te zetten voor een lange solo. Dat was niet de bedoeling, legde de winnaar naderhand uit. ,,Ik hoopte dat er een paar mannetjes zouden aansluiten. Alleen doorrijden zou gekkenwerk zijn geweest. Daarvoor stond er teveel wind.’’

Bij een tweede poging lukte het wel. Met hardrijder Witten Anthonise als metgezel wist Van Damme dat het goed zat. Ook Niels Boele, Frits van Gemeren en Eelke Nikkels beseften dat dit de beslissende ontsnapping was. Eendrachtig samenwerkend bouwden de vijf een veilige voorsprong van ruim twintig seconden op.

Vluchters sprinten voor zege

De West-Brabantse coureurs kwamen in het koersverloop niet voor, hoewel Martijn Rasenberg zich soms op kop van het peloton liet zien en Raymond Kreder uiteindelijk beslag legde op de zevende plaats. Bij het afrijden van de dijk naar de streep lag Anthonise op kop, met Van Damme in het wiel. In de sprint toonde de Yersekenaar zich veruit de rapste, ook al doordat hij de zijwind in de Dorpsweg het best inschatte. ,,Ik had de keus en besloot rechts aan te gaan. Daar was de wind net wat minder.’’

De als clubrenster gestarte Thalita de Jong werd winnares bij de dames, acht jaar na haar zege in Oud-Vossemeer waarbij zij destijds afrekende met Amy Pieters en Iris Slappendel. De Jong speelde het netjes en besloot pas in de laatste ronde om haar medevluchters in de steek te laten. ,,Even doortrekken was genoeg.’’ Jari Prins uit Hank was de snelste junior, in een sprint met drie. Bij de amateurs was er ook Zeeuws succes, met Pieter Vette uit Heinkenszand als winnaar na een korte solo in volle finale.