Van corona herstelde Ryan Kamp vindt zijn adem terug

Voor de Europese beloftenkampioen uit Raamsdonksveer telt er deze periode maar één ding. En dat is zichzelf hervinden na een coronabesmetting, die ‘er in heeft gehakt.’ Kamp lag er vier weken uit. ,,Dan merk je dat je conditie een behoorlijke tik heeft gehad.” Inmiddels heeft hij al weer drie wedstrijden gereden. ,,Na een loopstrook heb ik nog wel dat ik niet door mijn adem kom. Dan moet ik even 20 seconden puffen en gaat het weer. In Dendermonde (afgelopen zondag) had ik helemaal geen adem. Dit is dus al een goede vooruitgang.”