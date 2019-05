Van Bijnen verruilt SCHC voor Amsterdam

hockey Breda pakt maand voor het einde titel in eerste klasse, Pelikaan verzekert zich van promotie

5 mei Breda had zondagmiddag geen kind aan tegenstander Rijswijk. De Bredase hockeysters domineerden de volledige wedstrijd en lieten het na om de tegenstander met een monsterscore terug naar Zuid-Holland te sturen: 2-0. De vrouwen van hockeyclub Pelikaan hebben zich met een thuiszege op Pijnacker verzekerd van promotie naar de tweede klasse. Op het Roosendaalse sportpark Hulsdonk werd het tegen de directe concurrent 4-1, waarmee de club hoe dan ook zeker is van een plaats bij de eerste twee. Het feestje na afloop was bescheiden, in de resterende vier duels wil Pelikaan zichzelf nog gaan belonen met het kampioenschap in de derde klasse B.