Twins-werper Ryan Huntington in Oranje: ‘Toen ik voor het eerst op de werpheuvel stond, voelde ik mijn hartslag flink omhoog gaan’

Huntington (25) stapte dit seizoen over van Hoofddorp naar Twins en maakte onder de vleugels van coach Elton Koeiman veel progressie door. Dat was ook ’t Hoen opgevallen. De huidige bondscoach werd op zijn zestiende door Twins opgepikt en vertrok twee seizoenen later via de draft als prof naar Amerika. ,,Vorig jaar was hij me al opgevallen. Maar bij Twins heeft hij zich verder ontwikkeld. Vooral tegen de sterke teams bleef hij overeind. Hij maakt een gedreven indruk en komt zelfverzekerd over. En hij gooit links. Als hij zo aan zichzelf blijft werken zit er nog meer in zijn ontwikkeling,” aldus de voormalige korte stop.

Huntington liet op zeventienjarige leeftijd zijn familie in Oranjestad, Aruba, achter en vertrok naar Iowa in de Verenigde Staten om te spelen en studeren op het NIACC College. Daarna volgde promotie naar Grambling State University in Louisiana. Na vier jaar keerde hij voor even terug naar Aruba voordat Hoofddorp hem inlijfde. Dit jaar streek hij neer in Oosterhout.

Verrast

Zijn uitverkiezing in het nationale team kwam wel als een verrassing. ,,Na een wedstrijd in Haarlem stond de bondscoach me op te wachten en vroeg of ik in Oranje wilde spelen. Een overbodige vraag natuurlijk, want dit is altijd mijn droom geweest. Het was fantastisch om mee te maken. Alles eromheen zoals de volle tribunes en de professionele dingen rondom de ploeg. Een dag voor de wedstrijd hoorde ik dat ik een start kreeg tegen de Amerikanen. Mijn familie was overgekomen. Toen ik voor het eerst op de werpheuvel stond, voelde ik mijn hartslag flink omhoog gaan. Maar toen eenmaal die eerste bal was gegooid, waren de bibbers over”, aldus de Rotterdammer die bij Basic Fit de groepslessen verzorgt.

Hij wierp bijna vijf innings en kreeg vijf honkslagen tegen. Hij verliet de heuvel bij een 0-2 achterstand. Koeiman is het met de visie van ’t Hoen eens en besteedt veel aandacht aan zijn werpers. ,,De vrijheid die Elton me geeft, komt mijn spel ten goede. Ik weet dat ik op zaterdag start en dat brengt rust. Elke week zitten we samen. Nemen de komende wedstrijd door of praten gewoon over andere dingen in het leven. Hij neemt de druk bij je weg. Ik ben blij met hem te mogen werken. Hier krijg je echt de kans om jezelf te zijn. Ik blijf me focussen op Twins want we hebben de doelstelling gehaald en spelen in de kampioenspoule met de bovenste vier teams”, aldus de man die zeker meer interlands gaat spelen. Twins staat vierde in de kampioenspoule en speelt zaterdag thuis tegen het Amsterdamse Pirates. ‘Huntington Day’ op de werpheuvel.