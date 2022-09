Twins verder zonder coach Kemp en kiest voor eigen jeugd: ‘Ik wil niet tegen mijn eigen spelers spelen’

Geen topcoach meer. Geen prominente spelers van buiten meer. Voorlopig geen aanval op de top meer. Twins gooit het roer finaal om en gaat verder met grotendeels eigen opgeleide spelers en accepteert dat het voorlopig in Oosterhout ‘een onsje minder’ is.

Dat is de uitkomst van maandenlange gesprekken onder leiding van de nieuwe technische baas van Twins: Paul Bun. De initiatiefnemer van dit toekomstplan vond gehoor binnen de club. De lange termijn prevaleert minstens voor de komende vijf jaar.

De basis voor dit plan is het gegeven dat het reserveteam, uitkomend in de eerste klasse net onder de hoofdklasse, een stormachtige ontwikkeling doormaakt en daar een toppositie bekleedt. In de nacompetitie werden diverse hoofdklasseclubs opzij gezet. Voor die talenten moet ruimte in de hoofdmacht worden gecreëerd met echte clubmensen die de positie van de Randstadspelers moeten overnemen.

Quote Ik had kunnen blijven. We zijn op weg om door te drukken en dat wordt nu pardoes afgebroken Adonis Kemp

Voorzitter Kjeld Boerendonk staat met zijn bestuur achter die nieuwe ontwikkeling: ,,We hebben gezien dat we derde kunnen worden en we hebben geproefd aan de top. Voor de eigen spelers is het een lange weg om in het eerste komen, mede doordat we spelers van elders halen. Die willen we behouden en laten enkele hoofdmacht spelers afvloeien. We maken een nieuwe start waarbij we accepteren dat de play offs er voorlopig niet inzitten.

Patrick van Gool geeft na zestien jaar het technisch stokje over aan Paul Bun, maar blijft wel betrokken: ,,Ik stop als manager, maar ga wel verder in de sponsorcommissie en als lid van de stichting. Dit was het juiste moment voor mijn aftreden. Ze kunnen altijd voor advies bij me aankloppen”.

Mijn doelen niet bereiken

Coach Adonis Kemp gaat niet mee in de nieuwe weg die Twins inslaat. Hij vindt het jammer om na zijn eerste seizoen als hoofdcoach niet de stap verder omhoog te kunnen zetten. ,,Ik had kunnen blijven. We zijn op weg om door te drukken en dat wordt nu pardoes afgebroken. Ik voelde me bij Twins erg op mijn plaats, maar met teveel jeugd inpassen kan ik de ingeslagen weg en mijn doelen niet bereiken”, aldus de ex-international.

Quote Ook willen we weer de regiofunc­tie op ons nemen Paul Bun

En dan Bun, de visionair. Hij neemt afscheid van Marlin, Siberie, Tyric en Urvin Kemp, Bonefacia en Piternella . Van de Koppel moet door een blessure afhaken. ,,We willen de ontwikkeling van onze eigen spelers niet blokkeren. Ik wil niet tegen mijn eigen spelers spelen”, doelend op een eventueel vertrek.

,,Gezien hun prestaties verdienen ze een kans en die gaan we ze geven om in het eerste te spelen. We kunnen er niet omheen en denken aan een beleid voor de komende vijf jaar. Ze moeten ervaring opdoen om ook tegen de topwerpers te slaan en onder grotere druk te spelen. We zien wel hoe snel ze dit oppikken. Ook willen we weer de regiofunctie op ons nemen waardoor spelers uit de buurt het naar hun zin hebben met uitzicht op de hoofdklasse. We nemen hier de tijd voor. Ook met het zoeken naar een coach die meedenkt in onze strategie.”